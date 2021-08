Wandern, Rad fahren und Zelten in Schneeberg

Gemeinde bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten

An der Vereinsstraße nahe des Dorfwiesenhauses und des Sportplatzes findet man eine gepflegte Grünanlage mit Sonnen- und Schattenplätzen. Hier gibt es einen Spielplatz mit Rutschen, Klettermöglichkeiten, einer Matschbahn und Schaukeln für die Jüngsten. Aber auch die ältere Generation kann sich hier an verschiedenen Geräten fit halten oder auf den Ruhebänken an einem künstlichen Bachlauf einfach nur entspannen.

Gut markiert

Außerdem verfügt Schneeberg über ein umfangreiches, 70 Kilometer langes Netz von Wanderwegen. Viele Wanderwege beginnen jeweils am Schneeberger Rathaus und sind gut markiert.

Wer lieber mit dem Rad unterwegs ist, der kommt auch auf seine Kosten. Denn von Schneeberg aus kann man etwa auf den Drei-Länder-Radweg, den Main-Tauber-Fränkische Rad Achter oder den Limes-Radweg starten.

Ummauerte Feuerstelle

Im Zittenfelder Morretal gibt es einen Jugendzeltplatz, malerisch in einer Biegung des kleinen Flusses Morre gelegen. Er umfasst circa 10 000 Quadratmeter Fläche und ist für eine Belegung von etwa 100 Personen vorgesehen. Ausgestattet ist der Jugendzeltplatz mit einem Sanitärgebäude. In diesem sind Toiletten, Warmwasserduschen, Wasch- und Spülgelegenheit integriert. Außerdem gibt es hier eine überdachte Sitzgelegenheit. Zwei ummauerte Feuerstellen befinden sich auf dem Lagergelände.

