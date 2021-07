Wanderführer im Spessart werden

Uwe Brüggmann (60) Fachwart Wandern im Wanderverein Bayern Vorstand Fortbildung im Spessartbund e.V. 1913 DWV-Gesundheitswanderführer Uwe Brüggmann ist seit 2009 Mitverantwortlich für die jährliche Wanderführerausbildung im Spessartbund. Er ist Vorstand "Fortbildung im Spessartbund" und auch als Referent in der Heimat- und Wanderakademie Bayern tätig. Statement vom Fachwart Wandern Uwe Brüggmann: Ausgebildete Wanderführer sind eine Bereicherung für die Ortsgruppen im Spessartbund und für die Region Spessart. Sie haben das Rüstzeug um erlebnisreiche Wanderungen mit Inhalten über Natur, Kultur und Geologie zu führen und ihre Heimat in seiner Vielfalt zu repräsentieren. Gelingt das, so freuen sich die Wanderer schon auf die nächste Wanderung.