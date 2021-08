Wanderduo aus Südspessart kämpft mit 170 Kilometern

Dirk Schneider und Sandra Horlebein wollen beim Xtreme-Marsch Wanderweltmeister werden

Faulbach 06.08.2021 - 14:30 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zwei auf der Überholspur: Dirk Schneider und Sandra Horlebein stehen bei der Wanderweltmeisterschaft am Rennsteig in den Startlöchern. Atemholen vor dem langen Marsch: Sandra Horlebein (38) will in unter 24 Stunden 170 Kilometer zurücklegen. Das Ziel vor Augen: Dirk Schneider (39) aus Stadtprozelten kämpft am Wochenende beim X-Treme-Marsch um den Titel

»Das ist so brutal, das macht man nicht zum Spaß. Da geht's ums Gewinnen«, sagt Dirk Schneider (39). Gemeinsam mit seiner Wanderpartnerin und Kollegin Sandra Horlebein (38) war er vor zwei Jahren schon einmal am Start. Da hätten sie's beinahe aufs Siegertreppchen geschafft, hatten sich aber 20 Kilometer vor dem Ziel verlaufen. »Wir sind einfach den Rennsteig weiter, dabei hätten wir auf einen anderen Pfad abbiegen müssen«, sagt Horlebein.

Karte, GPS, Uhrzeit-Tracker

Diesmal sind die zwei gewappnet: mit Karte, GPS und Uhrzeit-Tracker. Los geht's am Samstag, 8 Uhr morgens in Blankenstein. Sie werden die Nacht durchmarschieren und am nächsten Tag gegen 7 Uhr in Gumpelstadt einlaufen. Der Plan ist durchgetaktet. Auf einem Zettel ist notiert, wann sie welche Zwischenstation passieren müssen, um gut in der Zeit zu liegen. Zwischen dem Erst- und dem Letztplatzierten liegen in der Regel rund 16 Stunden. Erster wird nur, wer sich keine Pause gönnt.

Schon vor zwei Jahren hatte ihnen der Wettkampf alles abverlangt. Dirk Schneider litt unter Knieschmerzen. Sandra Horlebein kämpfte mit Blasen so groß wie Hühnereier. Unter Extrembelastung kann der Fuß um bis zu eineinhalb Schuhgrößen anschwellen. Die Wanderstiefel haben die Sportler deshalb größer gekauft. Am Ende, das wissen beide, zählt eiserner Wille. »Ich bin kein Profi-Sportler«, sagt Sandra Horlebein. »Das letzte Mal hab ich irgendwann einfach den Kopf ausgeschaltet und bin weiter.«

Dirk Schneiders Geheimwaffe gegen die Erschöpfung: Koffein. Der Kaffee-Abstinenzler will sich mit zwei Dosen Energydrink durch die Nacht retten. »Wer gewinnen will, darf nicht schlafen", sagt er. Zwei Stunden nach Mitternacht sei der Tiefpunkt überwunden. Dann müsse man nur aufpassen, dass man sich in der Dunkelheit nicht verletzte. Ein verstauchter Knöchel könne das Ende des Wettbewerbs bedeuten.

Möglichst im Team unterwegs

Wenn alles glattgeht, könnten sie gewinnen, glaubt Schneider. »Wir beide oder zumindest einer.« Frauen und Männer werden getrennt gewertet. Trotzdem sind sie ein Team, haben gemeinsam trainiert, wollen die Strecke überwiegend zu zweit bestreiten. Er ist gut bergauf, sie schneller auf der Ebene. Ab und an trennen sie sich deshalb, holen sich aber meist irgendwann wieder ein.

Am schwierigsten sei es gewesen, als sie erfahren mussten, dass der Marsch coronabedingt verschoben wurde, erzählt Sandra Horlebein. Wochenlang hatten beide streng Diät gehalten. Nun war der Wettkampf in die Ferne gerückt. Dirk Schneider fastete weiter, Sandra Horlebein gönnte sich eine Auszeit. Nun ist sie wieder fit. Steht in den Startlöchern.

Protein-Riegel, Energy-Gels, Elektrolyte-Drinks, Cola, Trockenfleisch, Bananen, Würstchen und Käsebrötchen sollen den Blutzuckerspiegel auf Trab halten. »Fett hält lang vor«, erzählt Dirk Schneider. »Die Kohlenhydrate sind für die letzten Kilometer, wenn's um alles geht.«

»Auftanken« im Vorbeigehen

Den Proviant müssen die beiden nicht schleppen. In den Rucksäcken verstauen sie nur das nötigste - vor allem Pflaster und Tapes. Am Gürtel hängen Getränke und Power-Gel. Ihren Proviant können die Wanderer an den Zwischenstationen auffüllen - quasi im Vorbeigehen. Viel Zeit für Rast ist nicht vorgesehen. Der Zeitplan ist streng.

Dirk Schneider ist der Motivator im Team. Kaum ist ein Wettkampf gemeistert, hat er schon den nächsten im Visier. Der Mosel-Marsch? Wenig reizvoll. »Da geht's ja nur auf Asphalt.« Ein Marathon? Zu mainstream. Bliebe der Marsch durch die Sahara. Der wiederum flößt dem 39-Jährigen Respekt ein. »Hitze und Sanddünen. Das ist heftig!« Jetzt gehe es dem Duo aber erstmal um eines: Die begehrte Xtreme-Marsch-Medaille nach Hause tragen.

Julia Preißer

Hintergrund: Rennsteig-XTreme-Marsch: Der XTreme-Marsch ist der längste von vier Wandermeisterschaften am Thüringer Rennsteig. Auf knapp 170 Kilometer kämpfen am Wochenende Menschen aus ganz Europa um den Titel. Der Marsch beginnt in Blankenstein (Saale). Ziel ist die St. Georg Kirche in Gumpelstadt. Dazwischen liegen zirka 3600 Höhenmeter durch den Thüringer Wald. Damit die Wanderer nicht abkürzen können, müssen sie sich an jeder Zwischenstation digital einchecken und Erfolgskontrollpunkte (ECPs) sammeln. Die Jury kontrolliert außerdem die Geschwindigkeit der Läufer. Wer längere Zeit joggt gilt nicht mehr als Wanderer und scheidet aus. Sandra Horlebein und Dirk Schneider haben sich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,1 Kilometer pro Stunde vorgenommen. Damit könnten sie in rund 23 Stunden am Ziel sein. jup