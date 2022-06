Wanderausstellung über NS-Gegner Pallottiner Franz Reinisch

Mit Mut dem Nazi-Regime widersetzt und seine Überzeugung mit dem Leben bezahlt

Kleinheubach 27.06.2022 - 12:23 Uhr < 1 Min.

Der Pallotiner Franz Reinisch (1903 bis 1942) stellte sich mutig gegen das NS-Regime, verweigerte einst den Eid auf Hitler und starb für seine Überzeugungen. Zu Reinisch gibt es eine Wanderausstellung, welche auf Initiative von Pfarrer Christian Stadtmüller (Foto) in die katholische Pfarrkirche Kleinheubach geholt wurde und dort von allen Interessenten bis zum 9. Juli 2022 besucht werden kann.

Die detailliert gestalteten Banner und Aufsteller sind Kreuzwegstationen zugeordnet. Angesichts der pallottinischen Geschichte der Pfarrei Kleinheubach habe sich angeboten, dass die Wanderausstellung in der Pfarreiengemeinschaft gastiert, so Stadtmüller. Sie biete eine gute Gelegenheit, sich mit der damaligen Zeit und mit der Person Franz Reinisch auseinanderzusetzen.

Die Ausstellung wurde mit einer Messfeier am 18. Juni eröffnet. Pfarrer Stadtmüller nennt einige Eckdaten: Franz Reinisch wurde 1903 in Österreich geboren. 1922 begann er ein Jurastudium in Innsbruck, wechselte wenig später zur Theologie und trat dem Pallottinerorden 1926 bei. »Schon früh bekannte sich Reinisch als scharfer Gegner Hitlers und der NS-Diktatur, was zu einem Rede- und Predigtverbot führte«, so Stadtmüller. Als er 1942 zur Wehrmacht eingezogen werden sollte und aus Gewissensgründen den Eid auf Adolf Hitler verweigerte, wurde er vom Reichskriegsgericht in Berlin zum Tode verurteilt und am 21. August in Brandenburg/Havel hingerichtet.

Biografisches und Zitate

Die derzeit in Kleinheubach installierte Ausstellung, zeichnet nicht nur biografisch den Werdegang von Reinisch nach, sondern ist auch mit Zitaten des Geistlichen versehen, die seiner Haltung nochmals Gewicht verleihen: »Den Eid, den Soldateneid auf die nationalsozialistische Fahne, auf den Führer, darf man nicht leisten. Das ist sündhaft. Man würde ja einem Verbrecher einen Eid geben.« (1939). Auch etwa drei Jahre später steht Reinisch für seine Überzeugungen ein und äußerte sich folgendermaßen: »Sooft ich auch mein Gewissen überprüfe, ich kann zu keinem anderen Urteil kommen. Und gegen mein Gewissen kann und will ich mit Gottes Gnade nicht handeln. Ich kann als Christ und Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten.«

