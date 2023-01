Walzer, Foxtrott und Dirty Dancing beim Mömlinger Ball des Jahres

550 Besucher schwingen bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein

Mömlingen 15.01.2023 - 10:57 Uhr 3 Min.

Tanzen bis spät in die Nacht. 550 Gäste erlebten beim Ball des Jahres im in blauer Farbe gehaltenen Festsaal der Ludwig-Ritter Halle einen Abend der besonderen Art, der alle Tänzer-Herzen höher schlagen ließ. Die Mädels des Tanzsportclubs Walldürn wirbeln mit dem Show-Tanz "It's Showtime" durch den Saal. Rainer und Heike Stürmer aus Mespelbrunn: Wir waren schon mindestens 15 Mal hier. Uns gefällt besonders die Atmosphäre und dass man nach Corona wieder tanzen und die Seele baumeln lassen kann. Anton und Edeltraud Fecher aus Niedernberg: Uns gefällt es sehr gut hier. Wir waren bestimmt schon 40 Mal hier, denn es ist für uns das Tanzereignis am Untermain. Man trifft viele Kollegen, Freunde und Bekannte. Während Corona haben wird das vermisst. Michael und Manuela Wienholz aus Sulzbach-Soden: Wir sind heute das erste Mal hier. Meine Arbeitskollegin hat es mir empfohlen. Wir tanzen gerne und sind total neugierig auf den Ball. Wir haben bisher nur Gutes gehört und lassen uns jetzt überraschen. Hans Sam und Renate Zöller-Sam aus Großwallstadt: Wir waren schon oft hier gewesen. Es ist ein besonderes und tolles Event und es ist auch für Mömlingen schön. Wir tanzen gerne und wir werden heute bestimmt einen schönen Abend haben.

Samstagabend, halb acht. Vor der Mömlinger Kulturhalle, die jetzt Ludwig-Ritter-Halle heißt sind fast alle Parkplätze belegt. Neben zahlreichen Autos mit Miltenberger Kennzeichen stehen auch viele Fahrzeuge mit Aschaffenburger und Erbacher Nummern. Schließlich zählt der Ball des Jahres zu den schönsten am bayerischen Untermain und zieht schon lange auch Tanzbegeisterte aus den benachbarten Landkreisen an, die gerne hierher kommen, um einen schönen Abend zu erleben.

Eröffnung mit Walzer

Kurz vor 20 Uhr. Damen in eleganten langen Abendkleidern und Herren im feinen Zwirn eilen in die Halle, um noch rechtzeitig zum Eröffnungswalzer auf dem Parkett zu sein. Auf dem roten Teppich begrüßen derweil Vereinsringvorsitzender und Organisator Klaus Kühnapfel mit Ehefrau Christl sowie Dieter und Annette Schwinn die Gäste. Sie gehören zum Organisationsteam des Balls, der vom Vereinsring Mömlingen veranstaltet wird. Bereits viele Wochen vor der Veranstaltung wird geplant, überlegt, durchdacht und an der Dekoration gearbeitet. Seit Mittwoch wurde die Halle dekoriert.

Blauer Stoff, glitzerende Bänder

Es sind viele kleine Mosaiksteine, die den Ball des Jahres ausmachen. Viel Wert wird auf die Dekoration und das schöne Ambiente in der Halle gelegt. Die Farbe blau steht heuer im Vordergrund, was sich auch in den vielen Accessoires im Raum wiederholt. Selbst die Eintrittskarten sind farblich darauf abgestimmt. Mit glitzernden Bändern und blauen Stoffbahnen an der Decke, blauen Tischdecken, Tischschmuck aus Kerzen und dekorativen Grünpflanzen sowie dem gedämpften Licht ist die Halle dem Anlass entsprechend feierlich dekoriert. »Man kommt herein, und fühlt sich wohl«, sagt ein Ehepaar mittleren Alters, das gerade die Halle betritt. Wie viele andere Gäste bleiben die beiden beim Eintreten erst einmal stehen, um die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Eine schnelles Foto für den Fotografen und schon geht's hinein ins Getümmel.

Eine gute Wahl haben die Organisatoren auch mit der Showband »Barney Jackson« getroffen. Die Band, die an dem Abend internationale Tanzmusik für alle Altersklassen bietet, meistert in modernem, angenehmen Sound den Spagat zwischen Dinnermusik, Oldies, Partyhits und Charts. Ob beim Wiener Walzer, einem Foxtrott oder »The Time of my Life« aus dem Film Darty Dancing. Hunderte schwebten gleich nach der Begrüßungsansprache von Frank Wöber, einem von drei Vorsitzenden des Musikvereins Mümlingtal, zum Eröffnungswalzer »Rosen aus dem Süden« über das Parkett. Elegantes Schwarz, aufgelockert durch einige rote und blaue Farbtupfer dominiert bei der Garderobe der Damen. Die Herren tragen überwiegend Smokings und Anzüge.

Wer zum Ball des Jahres geht, freut sich auf einen Abend in schöner Atmosphäre, auf nette Gespräche, auf einen guten Tropfen Wein und natürlich darauf, das Tanzbein zu schwingen. Viele der Besucher zeigen dann auch bis in die frühen Morgenstunden keine Ermüdungserscheinungen.

Den Auftakt der Showeinlagen machen nach einem Wiener Walzer das Mömlinger Prinzenpaar Steffen Gollas und Eva Morschhäuser mit ihrem Hofstaat. Die Prinzengarde des MCV gab mit ihrem Gardetanz einen Vorgeschmack auf die beginnende fünfte Jahreszeit. Der Tanzsportclub Walldürn begeisterte die Gäste mit der Show-Aufführung »It's Showtime«. Beide Gruppen durften erst nach einer Zugabe den Saal wieder verlassen.

Tanz, Glamour, Showeinlagen

Es ist schon zu vorgerückter Stunde als sich auf der immer noch vollen Tanzfläche Paare aneinander schmiegen, lachen, tuscheln oder einfach wortlos genießen. Die Gäste erlebten wieder eine Ballnacht mit viel Glamour, Tanzmusik, edlen Tropfen und gekonnten Showeinlagen. Im nächsten Jahr beim 48. Ball des Jahres wird Klaus Kühnapfel seine Gäste mit einer neuen Dekoration, einer neuen Farbe und mit neuen Showeinlagen überraschen.

MARTIN ROOS

Hintergrund: Ball des Jahres Der Ball des Jahres fand heuer zum 47. Male statt. Er ist eines der gesellschaftlichen Ereignisse im Landkreis und zählt zu den größten und den schönsten Bällen am bayerischen Untermain. Vorläufer war der Sportlerball, der in Erlenbach stattfand. Seit dem Bau der Kulturhalle, der jetzigen Ludwig-Ritter-Halle findet die Veranstaltung in Mömlingen statt. Veranstalter ist der Vereinsring Mömlingen. Der im Februar 2021 verstorbene Ludwig Ritter hatte 38 Bälle organisiert. Danach hat er die Organisation in die Hände der Ehepaare Klaus und Christl Kühnapfel sowie Dieter und Annette Schwinn mit ihrem Team gelegt. Mit dem Erlös der Veranstaltung werden die Mömlinger Vereine unterstützt.

