Wallfahrtstag für die Jugend in Walldürn

Glaube: Abwechslungsreiches Programm am Samstag, 17. September - Gruppen müssen sich anmelden

Walldürn 24.08.2022 - 11:18 Uhr 1 Min.

Die Lobpreis-Andacht findet bei der Jugend-Wallfahrt in der Basilika statt. Foto: Achim Dörr

Gemeindereferent Adrian Ambiel hat diesen speziellen Wallfahrtstag angeregt und mit verschiedenen spirituellen Angeboten in mehreren Teams ausgearbeitet. "Wir wollen an dem Tag besonders die diesjährigen aber auch früheren Firmanden, die Jugendgruppen in Walldürn und auch aus den benachbarten Seelsorgeeinheiten, anderen Dekanaten Freiburgs sowie den benachbarten Diözesen ansprechen", so der Gemeindereferent. Ein kleines Team aus der Seelsorgeeinheit Walldürn hat sich zu den inhaltlichen Elementen für diesen Tag vorab Gedanken gemacht. Konkret setzen dann verschiedene Gruppierungen das Ganze um. "Eine engagierte Gemeinschaftsleistung", freut sich Ambiel.

Bereits um 8 Uhr beginnt der Tag mit der Laudes, dem Morgengebet der Kirche, in der Wallfahrtsbasilika. Um 10 Uhr wird im katholischen Gemeindezentrum, Burgstraße 26, die Ausstellung "Eucharistische Wunder der Welt" eröffnet, die maßgeblich dem im Jahr 2020 seliggesprochenen und mit 15 Jahren verstorbenen Carlo Acutis zu verdanken ist. Das Blutwunder von Walldürn hat einen festen Platz in der Ausstellung.

Eine Eucharistische Lobpreis-Andacht wird es um 14.30 Uhr geben, die auch live vom katholischen Fernsehsender K-TV übertragen wird. Die Gestaltung übernimmt die Gruppe Stay and Pray. Mit einem Jugend-Rosenkranz-Gebet um 18 Uhr wird dann in den Abend eingestimmt, bevor um 18.30 Uhr mit dem Jugendgottesdienst der Höhepunkt dieses Wallfahrtstages gefeiert wird. Die inhaltliche Gestaltung übernimmt das Vorbereitungsteam You(th), für die Musik ist die Jugendband Young Musicians zuständig. Am späteren Abend wird es dann noch eine Prozession zur St.-Marienkirche geben, wo ab 20.30 Uhr mit einem Taize-Gebet der Tag beendet wird.

"Wir haben jede Menge an Vorbereitung zu leisten, freuen uns auf dieses ansprechende Format und sind gespannt auf die Akzeptanz", so die Verantwortlichen. Jugendliche, die in Gruppen kommen, müssen sich vorab per Mail unter gemeindereferent@se-wallduern.de oder telefonisch unter 06282 920321 anmelden.

Weitere Informationen auch unter https://www.wallfahrt-wallduern.de

