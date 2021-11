Wallfahrt der Kölner im Juni

Glaube: In sieben Tagen nach Walldürn pilgern

»Wir wollen alles daran setzen, dass unsere traditionsreiche Wallfahrt nach Walldürn im kommenden Jahr vom 7. bis 14. Juni wieder durchgeführt werden kann«, so der Vorsitzende Diedrich Frielinghaus und Stellvertreter Hartmut Acker-mann aus Obernburg.

Die letzten beiden Jahre musste die siebentägige Fußwallfahrt Corona-bedingt ausfallen. Nur vereinzelte Pilger haben sich auf den Weg gemacht und sind Teilstrecken gelaufen. Dass das Gemeinschaftserlebnis nicht in seiner gewohnten Form stattfinden konnte, schmerzt nicht nur die rund vierhundert Pilger. Es sind auch die Gast- und Quartiergeber entlang der Pilgerstrecke, die sich jedes Jahr auf die Pilger freuen. Denn: Für Viele sind diese ein Teil der Familie geworden. Die Kontakte bestehen nicht während des Jahres.

Die Stationen am Untermain

An den letzten beiden Tagen der Pilgertour, die vom Rheinland über den Westerwald und den Taunus führt, kommen die Wallfahrer an den bayerischen Untermain - ein Abschnitt voll Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Die Stationen im Kreis Miltenberg, immer am Dreifaltigkeitssonntag und Montag danach, beginnen mit der Kaffeepause in der Sporthalle Niedernberg. Eine Andacht mit anschließender Rast folgt in Großwallstadt. Vor den Toren Obernburgs warten die Blaskapelle und Quartiergeber auf die Prozession. Der letzte Tag mit über 40 Kilometern führt zu einem Empfang beim Pfarreiteam in Wörth mit der Möglichkeit einer zweiten Frühstückspause, bevor es über den Engelberg nach Miltenberg und über die Wenschdorfer Steige auf die Höhen des Odenwaldes geht.

»Es sind die Pilger, aber vor allem die Menschen unterwegs, die der Wallfahrt ihr Gesicht geben. Ohne diese Menschen wäre diese Woche des Unterwegsseins nicht zu realisieren«, weiß die Vorstandschaft. Was bleibt, sind Hoffnung und Zuversicht, dass 2022 wieder Normalität bei der Köln-Walldürn-Wallfahrt eintritt.

Der Spendenaufruf 2021 für die Opfer der Flutkatastrophe brachte 15.000 Euro und kam ausschließlich den dortigen Helfern zugute, die selbst alles verloren haben. Für diese Spendenbereitschaft und Solidarität dankte der Vorstand der ganzen Pilgerfamilie.

