Walldürns Rathauschef Markus Günther tritt wieder an

Blick in den Neckar-Odenwald: Bürgermeisterwahl am 9. Juli - Wieder Weihnachtsmarkt in der Wallfahrtsstadt - Neue »Löwen-Lounge« im Kino

Neckar-Odenwald 08.03.2023 - 11:51 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgermeister Markus Günther tritt im Juli wieder zur Wahl in Walldürn an.

Kommunales: Bürgermeister Markus Günther tritt bei der Bürgermeisterwahl am 9. Juli in Walldürn wieder an. Ein möglicher zweiter Wahlgang würde am 23. Juli stattfinden. Damit strebt der 61-Jährige seine dritte Amtszeit als Rathauschef der Wallfahrtsstadt an. Man hatte bereits im Dezember des vergangenen Jahres erwartet, dass sich Günther zu einer möglichen Kandidatur äußern würde. Zuletzt hatte er angekündigt, seine Entscheidung nach der Verabschiedung des Haushalts 2023 bekannt zu geben. Das war in der Sitzung am vergangenen Mittwoch der Fall. »Ich bin motiviert und noch voller Ideen und übe mein Amt gerne und mit viel Freude aus«, sagte der Kommunalpolitiker nach einem Bericht in den »Fränkischen Nachrichten«.

Märkte: Die Stadt Walldürn will in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Nach einem Bericht in den »Fränkischen Nachrichten«, kündigte dies Bürgermeister Markus Günther bei der vergangenen Gemeinderatssitzung an. Die Stadt hat im Haushalt des laufenden Jahres finanzielle Mittel für dieses Ereignis eingestellt. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt den Markt unter anderem deswegen abgesagt, um Energiekosten zu vermeiden. Diese Entscheidung hatte in der Bevölkerung für wenig Verständnis gesorgt.

Freizeit: Das Kino in Walldürn verfügt seit kurzem über eine »Löwen-Lounge«. Kino-Betreiber Nenad Tomasinjak hat das Kino in den vergangenen Wochen umbauen lassen und den Saal 1 mit neuen Sitzgelegenheiten ausgestattet. Das berichteten die »Fränkischen Nachrichten«. In dem Saal sitzen die Kinobesucher nicht mehr auf Klappstühlen, sondern auf Sofas. Dort befinden sich jetzt nur noch 55 statt bisher 90 Sitzplätze. Im Saal 2 habe man dagegen die »Atmosphäre aus den ganz großen Kinos« beibehalten, wie der Betreiber erläuterte.

ber