Walldürner Wallfahrt (fast) wie in alten Zeiten

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 26.04.2022 - 11:45 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Blutaltar in der Walldürner Basilika: Mit seiner Öffnung beginnt die Hauptwallfahrtszeit in Walldürn. Diese soll in diesem Jahr wieder fast so gefeiert werden, wie es vor der Corona-Pandemie der Fall war.

Wallfahrt: Die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit der Wallfahrt »Zum Heiligen Blut« in Walldürn soll in diesem Jahr fast wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie stattfinden. Das teilte der Wallfahrtsausschuss diese Woche mit. Die Hauptwallfahrtszeit beginnt am 12. Juni und dauert bis zum 10. Juli. Wie die RNZ berichtete, klären die Organisatoren der Wallfahrt derzeit mit der Stadtverwaltung ab, ob und in welcher Form die Prozessionen an Fronleichnam, am Großen Blutsfeiertag und die beiden Lichterprozessionen stattfinden können. Die Wallfahrt steht in diesem Jahr unter dem Motto »Wir sind gekommen, um ihn anzubeten.« Auf einen Wallfahrtsmarkt auf dem Rathausplatz müssen die Besucher jedoch in diesem Jahr verzichten. Denn es hatten sich nicht genügend Standbetreiber gemeldet.

Kultur: Die aus Walldürn stammende und in Freiburg lebende Schriftstellerinnen Anne Grießer hat gemeinsam mit zwei Co-Autorinnen einen neuen Roman verfasst: »Sechs Fremde und ein Dackel«. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) in der vergangenen Woche. Die Krimikomödie von Gina Greifenstein, Anna Grießer und Barbara Saladin ist im Piper-Verlag erschienen. Die drei Autorinnen hatten im Jahr 2015 bei einem Filmprojekt zusammengearbeitet. Dabei kamen sie auf die Idee, gemeinsam einen Roman zu schreiben. Die drei haben zu dem Roman auch eine Leseshow mit kleinen Spielszenen entwickelt, bei denen sie verrückte Requisiten Verkleidungen einsetzen.

Show: Der Mudauer Bastian Hauk hat bei der am vergangenen Sonntag ausgestrahlten RTL-Show »Ninja Warrior Germany Allstars - Das Duell der Besten« das Finale der besten acht am Power-Tower erreicht. Dort unterlag er im Duell Eric Zekina. In dem Wettkampf treten die 160 legendärsten und bekanntesten Athleten und Athletinnen aus den vergangenen »Ninja Warrior Germany Shows« in einem Doppelparcours gegeneinander an. Der Gewinner erhält 50.000 Euro.

Einzelhandel: Es geht voran mit der Neugestaltung des Einkaufszentrums Erfapark in der Hardheimer Ortsmitte. Derzeit lässt der Investor »Schoof Immobilien« drei Häuser in der Würzburger Straße abreißen. Denn der Erfapark soll nicht nur umgestaltet werden. Der Investor will dort auch einen Rewe- und einen Aldi-Markt errichten. Im bestehenden Erfapark soll das Erdgeschoss entkernt werden. Schoof will die die Nutzungsfläche des Einkaufszentrums von derzeit 3400 auf rund 5400 Quadratmeter erweitern. Für die Baumaßnahme gibt Schoof mehrere Millionen Euro aus.

Martin Bernhard