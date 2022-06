Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Walldürner Brückenproblem

Blick in den Neckar-Odenwald

Martin Bernhard 21.06.2022 - 14:36 Uhr < 1 Min.

Die drei renovierungsbedürftigen Brücken über den Marsbach stehen in Walldürn auf dem Prüfstand.

Kommunales: Der Gemeinderat der Stadt Walldürn hat sich bei seiner Sitzung am Montag unter anderem mit dem Erhalt von drei Brücken beschäftigt. Diese führen über den Marsbach und müssten aufwendig renoviert werden. Die Stadt hat eine der Brücken bereits für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Mithilfe von Gutachten lässt die Stadt ermitteln, wie hoch der Sanierungsaufwand zu Buche schlagen würde. Dann werde man darüber entscheiden, ob man alle drei Brücken erhalten wolle. Außerdem beschloss der Rat, die Gebühren für die Musikschule nach viereinhalb Jahren um durchschnittlich sieben Prozent zu erhöhen. Die Kindergartengebühren steigen ebenfalls, nämlich um 3,9 Prozent. Während der beiden Corona-Jahre hatte die Stadt auf eine Anpassung der Gebühren verzichtet.

Kirche: Rund 370 Pilger der 317. Fulda-/Eichsfelder-/Baunataler-/Unterfränkischen Fußprozession sind in der vergangenen Woche in Walldürn eingetroffen. Wie die Fränkischen Nachrichten (FN) berichteten, waren diese zwischen drei und fünf Tage unterwegs. Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula empfing die Gläubigen. Die Wallfahrer wurden von 30 Musikern und 15 bis 20 Sanitätern begleitet.

Verwaltung: Sylvia M. Felder, Präsidentin des Regierungsbezirks Karlsruhe, hat in der vergangenen Woche der Gemeinde Hardheim einen Antrittsbesuch abgestattet. Nach einem Bericht in den FN informierte sie sich unter anderem über die Wasserversorgung von Gerichtstetten, die Kinderbetreuung und die Arbeit am Walter-Hohmann-Schulzentrum. Außerdem stellte Verwaltungsleiter Lothar Berger das Hardheimer Krankenhaus vor, Bürgermeister Volker Rohm berichtete von der Umgestaltung des Einkaufszentrums Erfapark. Schließlich bildete die Baustelle der Kläranlage die letzte Station für die Regierungspräsidentin.

Neckar-Odenwald-Kreis