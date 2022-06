Walldürn hat neue Sporthalle, Buchen zieht mit Sanierung nach

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis Dienstag, 07.06.2022 - 12:41 Uhr

In Wall­dürn wur­de die neue Sport­hal­le in der Keim­stra­ße er­öff­net, die Stadt Bu­chen lässt dem­nächst ih­re Sport- und Spiel­hal­le um­fang­reich sa­nie­ren. Ein In­nen­stadt­be­ra­ter soll mehr Le­ben in die Bu­che­ner Alt­stadt brin­gen, au­ßer­dem soll die Stadt ei­nen Sport­kin­der­gar­ten in ei­ge­ner Trä­ger­schaft er­hal­ten. Von ei­ner Kult­kn­ei­pe müs­sen die Hard­hei­mer Ab­schied neh­men: »Mo­nis klei­ne Kn­ei­pe« sch­ließt En­de Ju­li.