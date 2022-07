Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Waldwoche in Miltenberg

»Erleben wie die Zukunft wächst«

Miltenberg 10.07.2022 - 14:35 Uhr 1 Min.

In diesem Zelt gehen Besucher auf eine Zeitreise in den Zukunftswald. Der Wald kommt in die Stadt: Die Ausstellung auf dem Engelplatz in Miltenberg informiert über die Auswirkungen des Klimawandels auf Ökologie und Forstwirtschaft.

Am Samstagnachmittag startete die Waldwoche auf dem Engelplatz mit der Zeltausstellung Zeitreise zum Zukunftswald . Auf einem von Bäumen gesäumten Pfad informiert die Ausstellung darüber, wie der Wald der Zukunft aussehen könnte. »In den Wälder der Region wird es zukünftig mehr Laubbäume geben«, sagt Benedikt Speicher, Abteilungsleiter vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt. Beispielsweise werde man in 50 Jahren kaum noch Fichten finden und in 100 Jahren würden diese vermutlich komplett verschwunden sein. Seit Jahren setze die Forstwirtschaft bereits auf Mischwälder und auf wärmeliebende Baumarten.

Neben der Bayerischen Forstverwaltung sind der Spessartbund, der Odenwaldklub, der Landesbund für Vogelschutz Aschaffenburg/Miltenberg, der Landesverband Bayerischer Imker, der Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald und der Bund Umwelt und Naturschutz mit Infoständen vertreten. Am Wochenende wurden mehrere GPS-Touren für Jugendliche sowie Führungen durch die Zeltausstellung angeboten. Der Odenwaldklub und der Spessartbund veranstalteten eine Sternwanderung nach Miltenberg, die in Kirschfurt und Klingenberg startete. Der frühere Forstdirektor Walter Adamek führte eine Wanderung zur Haagsaussicht an.

Ralf Hettler

Zahlen und Fakten: Programm unter der Woche Während der Woche gibt es täglich von 14 bis 19 Uhr Führungen durch die "Zeitreise zum Zukunftswald"und Informationsstände. Am heutigen Montag werden um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr vom Spessartbund Gesundheitswanderungen angeboten. Von 18 Uhr bis 20 Uhr veranstaltet das städtische Forstamt Miltenberg eine Exkursion in den Stadtwald Miltenberg. Erklärungen zum Thema Wanderwegmarkierung gibt es am Dienstag von 14 bis 18 Uhr vom Spessartbund. Von 18 bis 20 Uhr lädt der Odenwaldklub mit der Feierabendwanderung zu einer Kurzwanderung über den Buntsandsteinweg an die Mainpromenade mit einer Strecke von etwa sechs Kilometern und 160 Höhenmetern ein. Für den Mittwoch werden um 15 und 17 Uhr Kräuterführungen für Erwachsene des Spessartbundes angeboten. Um 14 und 16 Uhr steht ein Kulturvortrag zum Thema "Holztrift im Spessart" auf dem Programm. Von 18 bis 20 Uhr geht es mit dem städtischen Forstamt auf eine Exkursion in den Stadtwald Miltenberg. Der Spessartbund lädt am Donnerstag um 14 und 16 Uhr zum Vortrag "Wald, Kultur und Ehrenamt" ein.