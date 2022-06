Auf­grund der an­hal­tend ho­hen Wald­brand­ge­fahr in der Re­gi­on ist das Feu­er zur Som­mer­son­nen­wen­de am Wo­che­n­en­de vie­ler­orts aus ge­b­lie­ben. We­gen der ex­t­re­men Tro­cken­heit sind of­fe­ne Flam­men aus Si­cher­heits­grün­den grund­sätz­lich ver­bo­ten. So konn­te am Sams­ta­g­a­bend das Sonn­wend­feu­er auch in Me­chen­hard nicht ent­zün­det wer­den.