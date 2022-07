Wel­che Zu­kunft hat die Forst­be­triebs­ge­mein­schaft (FBG) Weck­bach-Gönz? Dar­über be­riet der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag in Weil­bach. Über die der­zei­ti­gen Schwie­rig­kei­ten be­rich­te­ten Bür­ger­meis­ter Ro­bin Ha­se­ler und Se­bas­ti­an Hen­nig, der Förs­ter der Ge­mein­de.