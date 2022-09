Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Waghalsige Sprünge auf zwei Rädern

Bike-Event: Dirt-Jump-Wettbewerb auf früheren Militärgelände Hainhaus bei Lützelbach bietet Spitzensport und Nervenkitzel

Lützelbach 12.09.2022 - 20:25 Uhr 2 Min.

Die Dirt-Jump-Finalisten vollführen am vergangenen Wochenende auf dem Hainhaus-Gelände spektakuläre Sprünge vor begeistertem Publikum. Foto: Sarah Lange Beim Cyclocross kämpfen sich die Athleten durch tiefen Sand und Schlamm.

»Da soll er noch 'nen Dritten dranhängen!«, scherzt ein Zuschauer, doch allen hier ist klar: Die Show, die hier geboten wird, ist Sport auf höchstem Niveau. Ein Dutzend junger Fahrer aus sieben Nationen holen am Sonntagnachmittag alles Menschenmögliche an Sprunghöhe und Akrobatik aus den beiden aufgeschütteten Absprungschanzen heraus.

Das Wetter spielte mit

Dass die Finalisten des Dirt-Jump-Wettbewerbs in der Septembersonne dieses Wochenende durch einen blau-weißen Himmel segelten, grenzte dabei zum Abschluss des 4-Bikes-Festivals an ein kleines Wunder. Während der drei vorhergegangenen Festtage hatten Hunderte Freizeitsportler, Familien sowie Top-Athleten dem Regen trotzen müssen, um im Lützelbach ihrer Leidenschaft zum Radsport nachgehen zu können.

Bereits zum zweiten Mal wurde das ehemalige US-Munitionslager Hainhaus in ein Sport- und Party-Areal verwandelt, das in der Szene seinesgleichen sucht. Es bot ein vielfältiges Programm rund ums Rad, mit spannenden Wettkämpfen und zahlreichen Mitmachmöglichkeiten. Die Disziplinen Dirt Jump und Cyclocross markierten dabei mit ihren spektakulären Austragungsstrecken und dem hochkarätigen Starterfeld den sportlichen Höhepunkt der Veranstaltung.

Auf eigens angelegten Mountainbike-Strecken am Festivalgelände oder ausgedehnten Touren durch den umliegenden Odenwald konnten sich auch Hobbyfahrer messen. Von Kursen zur Fahrtechnik oder Radpflege bis zu den neusten Modellen und Zubehör deckten Programm und Aussteller des Festivals viele Facetten des Querfeldein-Radsports ab.

Spaßfaktor und Stimmung

Neben dem Leistungssport sollte auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen. Während der Wettkämpfe sorgten die Beats verschiedener DJs für gute Stimmung am Streckenrand. Für die Abende hatten die Veranstalter zudem ein abwechslungsreiches Konzertprogramm mit Reggae, Rap und Rock-Künstlern organisiert. Mit Kaffkiez und Itchy mussten jedoch zwei Headliner krankheitsbedingt kurzfristig absagen. »Da war bei uns dieses Jahr einfach der Wurm drin«, bilanziert Veranstalter Jo Megow. Sein erklärtes Ziel ist es, mit dem 4-Bikes-Festival Feierlaune und Fahrradbegeisterung zusammenzubringen. Wenn im Publikum Partystimmung herrscht, befeuere dies die Athleten und helfe gleichzeitig, den Radsport als Wettkampf-Event populärer zu machen.

Obwohl das Programm bei den Zuschauern gut ankam, machte der Regen den Veranstaltern insgesamt einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Dem Wetter entsprechend fiel auch der Besucherandrang von Freitag bis Samstag eher durchwachsen aus. Auch wenn einige der Wettkämpfe wegen Wind und Nässe angepasst oder verschoben werden mussten, ging das Festivalkonzept an anderer Stelle dennoch auf. »Wenn es trocken gewesen wäre, wär's ja langweilig gewesen«, lacht Uli (58) aus Breuberg, der das Cyclocross-Rennen der Top-Athletinnen am Samstagnachmittag wie viele mit Begeisterung verfolgt. Dort lautete das Motto maximale Geländegängigkeit, welche Spitzen-Athletinnen und Athleten aus acht Nationen unter Beweis stellten. An den steilen Hängen oder im regenbedingten Wassergraben des Parcours über die verlassenen Bunker ging es nicht immer darum, um jeden Preis im Sattel zu bleiben. Je nach Terrain war auch mal ein Sprint durch den Schlamm mit dem Rad auf der Schulter die schnellere Strategie.

Pumptrack und Bobbelsche-Trail

Geschicklichkeit und ganz viel Spaß auf zwei Rädern demonstrierten neben den Profis auch die vielen ausgelassenen Kinder, die die Stimmung des Festival maßgeblich mitprägten. Von einen Parcours aus Planken und Palettenstapeln bis zu einem aus dem Waldboden gestampften Pumptrack gab es hier viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und auszutoben. Schon die Kleinsten flitzten mit dem Mini-Mountainbike oder Laufrad über den »Bobbelsche-Trail« und standen den Erwachsenen in Rennfreunde und Fahrradbegeisterung dabei in nichts nach.

eWeitere Bilder vom Bike-Event auf dem Hainhaus-Gelände bei Lützelbach gibt es unter: https://www.main-echo.de oder abrufbar über den QR-Code.

SARAH LANGE