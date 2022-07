Wällster sollen uff die Gass'

Vier Stimmen zur Aktion "WällsteruffdieGass"

Harald Haun: "Wir haben die Aktion im letzten Jahr schon einmal ins Leben gerufen und wir wollen, dass das Leben im Innen-Ort belebt wird. Ein Teil des Gemeinderates ist mittlerweile auch auf unserer Seite. Aktuell wird es aber noch vom Bürgermeister und der Verwaltung blockiert. Wir wünschen uns, dass die Leute, auch ohne unseren Aufruf, etwas organisieren, hierher kommen und ihre Tische und Stühle mitbringen. Unser Ziel ist, dass Tische und Stühle in der Sommersaison vor den Gaststätten aufgestellt werden dürfen."

Jürgen Tillack: "Ich kümmere mich darum, dass die Aktion stattfinden kann. Ich hätte gerne, dass es in Großwallstadt so läuft wie in anderen Gemeinden, zum Beispiel in Niedernberg oder Obernburg. Ich wünsche, dass sich die Gemeinde und der Bürgermeister wohlwollend dafür einsetzen, dass die Gastronomie nach draußen gehen kann, so wie es die Bayerische Regierung auch schon in der Coronazeit anregte. Ich sehe in Großwallstadt, dass hier eher Steine in den Weg gelegt werden und nach Gründen gesucht wird, dass es nicht geht. Ich hätte gerne, dass man Probleme löst und sich für Wünsche der Bürger, aber auch der Gewerbetreibenden einsetzt."

Thomas Bax Giegerich: "Großwallstadt sollte lebenswerter werden und deshalb muss der Ort attraktiver werden. Die Hauptstraße muss bürgerfreundlicher und verschönert werden. In den umliegenden Gemeinden kann man sehen, was zum Wohl von Bürgern, Handel oder Gastronomie machbar ist. In Sachen Gehwegnutzung kann man sehen, dass hier noch sehr viel Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Gemeinden besteht. Die Entscheidung vom Bürgermeister auch gegen den Willen eines Großteils des Gemeinderates ist nicht nachvollziehbar."

Anja Kugler: "Ich schätze die Lebensqualität im Ort und wünsche mir, dass wir noch mehr Begegnungsorte bekommen. Ich wünsche mir, dass der Ortskern noch schöner und belebter wird und dass man an der Straße sitzen und am Leben teilnehmen darf. Das ist Urlaubs- und Freiheitsgefühl. Uns ist nicht begreiflich, warum das hier nicht geht. Wir fühlen uns in unserer Freiheit beschränkt."