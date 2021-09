Wählerwunsch im Kreis Miltenberg: "Einer von uns" soll nach Berlin

Nähe spielt im Abstimmungsverhalten große Rolle

Der Plenarsaal des Bundestages wird für die konstituierende Sitzung umgebaut. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht die Entscheidung über den Eilantrag der Opposition gegen die Wahlrechtsreform. Ziel der im Oktober 2020 von Union und SPD beschlossenen Reform ist die Verkleinerung des Bundestags. +++ dpa-Bildfunk +++



Objektive Maßstäbe, mit welchen Eigenschaften Politiker bei den Bürgern vor Ort punkten, sind schwer zu fassen. Pauschal lässt sich aber sagen: Nähe und wohl auch persönliches Kennen und Erleben zählen und zahlen sich auch aus.

Heimatstadt, Heimatkreis

Die Direktkandidaten schneiden in ihren Heimatgemeinden besser ab als im Stimmkreis. Das gilt auch für die Erststimmenzahl auf Landkreisebene. In ihrem Heimatkreis sind die Bewerber immer einen Tick besser als im Wahlkreis, den die beiden Landkreise Main-Spessart und Miltenberg gemeinsam bilden.

Diese Beobachtung leuchtet das Thema Wahlrechtsreform noch einmal etwas anders aus, als es in den Fernsehsendungen zum Bundesergebnis anklang. Dort war von den Kommentatoren nur Kritik an der »Nichtreform« zu hören, die das Ziel, die Zahl der Abgeordneten wieder zurückzufahren, klar verfehlt hat. 709 Abgeordnete hatte der Bundestag in der zurückliegenden Sitzungsperiode, jetzt müssen noch mehr Stühle ins Parlament gestellt werden. Überhang- und Ausgleichsmandate sorgen für die neue Rekordzahl von 737 Parlamentariern - Platz zwei unter den größten Parlamenten der Welt.

Wähler schätzen Nähe

Die Sitzzahl im Bundestag wieder zu senken, hätte erfordert, die Zahl der Stimmkreise zu reduzieren. Das Abstimmungsverhalten im Wahlkreis Main-Spessart/Miltenberg zeigt jedoch, dass die Wähler »Nähe« schätzen und belohnen.

Blickt man auf Alexander Hoffmanns Wohnort Zellingen, ist dort die Welt für die CSU immer noch in Ordnung. 50,9 Prozent holte Hoffmann in seiner Heimatgemeinde. Bernd Rützel von den SPD kam hier gerade mal auf 18 Prozent. Zum Vergleich: Im Gesamtwahlkreis holte Hoffmann 38,6 Prozent, Rützel 21,5 Prozent.

Auch der Blick auf Landkreisebene bestätigt dieses Abstimmungsverhalten: In Main-Spessart kam Hoffmann auf 39,7 Prozent der Erststimmen, in Miltenberg auf 37,4. Noch deutlicher fiel der Abstand bei Rützel aus. Der SPD-Mann schnitt in Main-Spessart mit 24,6 Prozent sogar 6,4 Punkte schlechter ab als im Miltenberg, wo er nur 18,4 Prozent der Erststimmen holte.

Hoffmann präsenter

In diesem direkten Vergleich der amtierenden Abgeordneten spielt nicht nur »Heimatpatriotismus« der Wähler eine Rolle, sondern auch die faktische Präsenz der Kandidaten. Hoffmann ist aus seiner Zeit beim Miltenberger Landratsamt im Kreis Miltenberg sehr gut vernetzt, bekannter und auch weit häufiger zu sehen als sein SPD-Mitbewerber. In seinem Wohnort Gemünden konnte Rützel dagegen Hoffmann hinter sich lassen: Mit 39,9 Prozent lag er 8,4 Punkte vor dem CSU-Mann.

Den Wunsch der Miltenberger, auch wieder jemanden aus ihrem Kreis in Berlin zu haben, hätte Jessica Klug erfüllen können, wenn es die Freien Wähler über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft hätten. Was bundesweit nicht gelang, haben die FW im Wahlkreis mit 6,7 Prozent geschafft. Die junge Obernburger Politikerin wollten 10,6 Prozent der Wähler direkt nach Berlin schicken. Im Kreis Miltenberg brachte das Gefühl »das ist eine von uns« Klug 13,4 Prozent der Erststimmen, und in ihrer Heimatstadt kam sie sogar auf 27,4 Prozent und blieb damit nur 1,5 Prozentpunkte hinter Hoffmann.

Der Grüne Armin Beck blieb mit 10,1 Prozent knapp unter dem Ergebnis seiner Partei und schnitt in Miltenberg auch persönlich noch 0,7 Punkte schlechter ab als in Main-Spessart. Aber in seinem Wohnort Karlstadt kennen und schätzen ihn die Wähler: 18,3 Prozent holte er hier.

Funktionierendes Prinzip

Das Prinzip Wählernähe funktioniert auch bei den Kandidaten, deren Parteien in der Wählgunst diesmal weit hinten lagen. Die Linke ist im Wahlkreis von 5,8 Prozent (2017) auf 2,4 abgestürzt. Ihr Direktkandidat Andreas Adrian blieb mit 2,6 Prozent nur wenig darüber, konnte aber in seinem Wohnort Großwallstadt 4,1 Prozent holen.

Die mageren 0,5 Prozent Zweitstimmen für die ÖDP konnte Wolfgang Winter bei den Erststimmen auf 0,9 steigern, in seinem Wohnort Sulzbach holte er 3,8 Prozent. Bei der FDP hat Werner Jannek das Ergebnis seiner Partei (9,0 Prozent) nicht erreicht; er kam nur auf 6,1 Prozent, in seiner Heimatstadt Marktheidenfeld aber auf 9,4 Prozent.

Sabine Schmitt von der Basis holte mit 2,0 Prozent mehr Direktstimmen als ihre Partei (1,8 Prozent), war aber die einzige Bewerberin, die an ihrem Wohnort schwächer abschnitt als im Wahlkreis. Ihr persönliches Ergebnis in Marktheidenfeld: 1,6 Prozent.

Aus dieser Betrachtung heraus fällt René Jentzsch. Die AfD hatte einen Kandidaten aus Höchstadt/Aisch aufgestellt. Ergebnis 8,6 Prozent für die AfD und 8,0 Prozent der Erststimmen für den auswärtigen Bewerber.

