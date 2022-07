Vorzeitiges Debattenende im Odenwälder Kreistag erhitzt die Gemüter

Schlagabtausch in erzwungener Sondersitzung lässt Themen in den Hintergrund rücken

Reichelsheim 19.07.2022 - 14:08 Uhr 4 Min.

Das sich selbst als Odenwaldkoalition bezeichnende Regierungsbündnis aus SPD und Überparteilicher Wählergemeinschaft (ÜWG) spielte seine Mehrheit aus und wies die Opposition aus CDU, Grünen und vier fraktionslosen Abgeordneten in die Schranken. Als Instrument bediente die Regierung sich der Möglichkeit, die Debatten für beendet zu erklären, um diese abzuwürgen, bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Kritik seitens Opposition

Davon aufgebracht, hagelte es aus den Reihen der Opposition Vorwürfe in Richtung des Kreistagsvorsitzenden Rüdiger Holschuh (SPD), gefolgt von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die hochsommerlichen Temperaturen in der Reichenberghalle taten ihr Übriges dazu, die Stimmung im Raum aufzuheizen.

»Dies war heute der Tiefpunkt der parlamentarischen Arbeit«, kommentierte Elisabeth Bühler-Kowarsch (Grüne), die seit rund 30 Jahren dem Kreistag angehört, das Vorgehen. Ebenfalls schon länger im Parlament vertreten ist der CDU-Fraktionsvorsitzende Harald Buschmann. Aufgebracht kündigte der frühere Bürgermeister von Erbach an, die von Holschuh vorgenommene Abstimmung rechtlich überprüfen zu lassen, und sprach »von der Arroganz der Macht«. Der Sitzungsleiter blieb ruhig und entgegnete damit, über korrekt vorgetragene Anträge abstimmen lassen zu müssen.

Ziel: Schlachthof retten

Zwei Themen, sich wiederholende Vorgänge: Im Juni hatten CDU und Grüne einen Geschäftsordnungsantrag zur Einberufung einer Sondersitzung mit dem Ziel eingereicht, es dem Landkreis Darmstadt-Dieburg gleich zu tun und zu beschließen, Geschäftsanteile von Dritten an der Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH mit Sitz in Brensbach zu übernehmen. Damit soll die Immobilie langfristig sichergestellt werden. Für den Betrieb selbst ist eine andere Gesellschaft verantwortlich, die die Gebäude von der Bauträgergesellschaft gepachtet hat.

Zuvor war der für eine reguläre Sitzung gedachte Termin am Montag in Ermangelung an Themen abgesagt worden. Mit 18 Unterschriften war das Quorum für eine Sondersitzung erreicht worden. Zur Sache gab Landrat Frank Matiaske bekannt, dass in Folge des Beschlusses im Nachbarlandkreis vonseiten seiner Verwaltung sämtliche Gesellschafter, die im Odenwaldkreis ansässig sind, angeschrieben wurden. Mit einer Frist von vier Wochen möchten sie erklären, ob sie mit der unentgeltlichen Übertragung ihrer Gesellschaftsanteile einverstanden seien.

Unstrittiges Ziel ist es, dass beide Landkreise zusammen als Mehrheitsgesellschafter die Geschicke der GmbH lenken sollen. »Momentan besteht keine Not«, so Matiaske, der die Verwaltungsvorlage als Sachstandsbericht zu verstehen gab, mit der Begründung, bei Vorliegen der Antworten in der nächsten Sitzung im September auch Aussagen über die Höhe des prozentualen Anteils an künftigen Investitionskosten treffen zu können.

Beschlüsse stehen noch aus

War es beim ersten Thema Moritz Promny (FDP), der mit seinem Antrag auf Beendigung der Debatte (»Es wird nichts beschleunigt und nichts verzögert«) den Zorn der Opposition auf sich zog, wiederholte sich das Spiel beim Thema »Gründung der Odenwald Gigabit-Gesellschaft mbH«. Hier forderte Tobias Robischon (ÜWG) ein vorzeitiges Ende der Diskussion. Begründung: Alle formalen Schritte seien auf den Weg gebracht worden; entscheiden könne der Kreistag erst, wenn aus allen zwölf Kommunen des Landkreises entsprechende Beschlüsse vorlägen. Dies treffe auf Erbach und Michelstadt noch nicht zu, so Robischon. Matiaske ergänzte: Mit der erfolgten Eigentumsübertragung des Netzes an einen südhessischen Versorger entspreche ein Beschluss »nur noch einem formalen Prozedere«; als wichtiger erachte er, die Fördermodalitäten abzuwarten.

Kommunen als Gesellschafter

Der Beschluss sieht vor, eine GmbH zu gründen, die im Rahmen eines Inhouse-Geschäfts für die Städte und Gemeinden im Landkreis tätig wird. Als Gesellschafter sind je zur Hälfte die Kommunen und die Brenergo GmbH (Tochter der Odenwald-Regionalgesellschaft - Oreg) vorgesehen. Vor einem Beschluss im Kreistag müssen, so steht es in der Vorlage, zunächst die Gremien der Oreg und Brenergo die Gründung der Gesellschaft beschließen. Diesem Schritt voraus gehen Entscheidungen der Parlamente in den Städten und Gemeinden. Auch hier liegen die Entscheidungen noch nicht aus allen zwölf Kreiskommunen vor.

Manfred Giebenhain

Odenwälder Kreistag in Kürze Reichelsheim. Der Odenwälder Kreistag hat sich in seiner Sitzung am Montag mit weiteren Themen beschäftigt. Kritisch: Landrat Frank Matiaske nutzte die Sondersitzung, um seiner Pflicht nachzukommen, das Parlament zu informieren, wenn die Finanzplanung aus dem Ruder läuft. Die allgemeinen Teuerungen und insbesondere im Energiebereich werden bereits vor der Genehmigung des Haushalts durch das Regierungspräsidium die Kosten durch die Decke schießen lassen. Den Berechnungen nach sei bereits heute absehbar, dass der Haushalt um zusätzlich rund 3,3 Millionen Euro überschritten wird, so Matiaske. Zum Vergleich: Im Haushaltsansatz ist ein Defizit von rund vier Millionen einkalkuliert. Besonders spürbar zeichne die Entwicklung sich im Öffentlichen Nahverkehr ab, wo für steigende Treibstoffkosten rund 2,2 Millionen mehr ausgegeben werden müsse. Unter diesen Voraussetzungen sei der Haushaltsplan nicht genehmigungsfähig und eine Nachplanung zwingend erforderlich. In Verhandlungen mit der Aufsichtsbehörde verfolge das Landratsamt das Ziel, zunächst die Ratenzahlungen des Eigenbeitrags zum landeseigenen Entschuldungsprogramm, der sogenannten Hessenkasse, auszusetzen. Sparsam: Bereits die erste Maßnahme, die über die Energiesparkampagne des Bundeswirtschaftsministeriums im Landkreis umgesetzt werden soll, hat für Konfliktstoff im Kreistag gesorgt. Einer als "Notfallplan Gas - Energieeinsparung" überschriebenen Mitteilung des Ersten Kreisbeigeordneten Oliver Grobeis (SPD) an die Fraktionsvorsitzenden hat die CDU inhaltlich widersprochen. Die ablehnende Haltung begründet Fraktionsvorsitzender Harald Buschmann damit, dass die vorgeschlagene Schließung von vier Schulschwimmbädern in den Ortschaften Breuberg/Rai-Breitenbach, Höchst, Oberzent-Beerfelden und Reichelsheim mit Beginn der Sommerferien am Montag, 25. Juli, ohne Erarbeitung eines Gesamtkonzepts und Vorlage von ausreichenden Daten angekündigt worden sei. Außerdem will die CDU wissen, wie lange die Schließung andauern soll und wie die Ausbildung von Rettungsschwimmern und der Schwimmunterricht sichergestellt wird. Grobeis geht bei den vorgesehenen Schließungen von Einsparungen von 35 000 Euro im Monat aus. Langsam: Mit der Umsetzung von Beschlüssen und in der Gremienarbeit geht es nicht so richtig voran. Für die Grünen-Fraktion hat Elisabeth Bühler-Kowarsch kritisiert, dass auch mehr als ein Jahr nach der Kommunalwahl die Seniorenkommission noch nicht einmal zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen ist. Nicht voran gehe es auch bei den Themen Bildung eines Kinder- und Jugendparlaments und Beauftragung eines Trägers zur Umsetzung des Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekts "Schlau". Der Kreistag hatte zuletzt beide Themen an den Jugendhilfeausschuss verwiesen. Die Erinnerung kam an und die Verwaltung beauftragt, alsbald zur Sitzung einzuladen. pgi