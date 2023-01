Vorstellungen umsetzen und Zukunft gestalten

Bürgermeister Fath-Halbig ruft bei Neujahrsempfang in Schifffahrtsmuseum Wörth dazu auf, gemeinsam aktuelle Herausforderungen zu meistern

Wörth a.Main 16.01.2023

Alle Plätze waren beim Neujahrsempfang am Samstag im Museum in Wörth besetzt

Fath-Halbig erinnerte an den Leitsatz seiner Rede beim letzten Neujahrsempfang 2020: »Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.« Die Ereignisse, die wenig später passierten und weltweit einen Stillstand in vielen Bereichen zur Folge hatten, hätte sich an diesem Tag so wohl keiner vorstellen können. »Sich etwas vorstellen können« hatte er deshalb zum Grundgedanken seiner Rede und Beurteilung der seither stattgefundenen Vorgänge gemacht.

Trotz Corona zusammengerückt

Die globalisierte Welt musste wegen Corona auf Abstand und Isolation gehen. Trotzdem seien die Menschen näher gerückt. »Einer half dem nächsten und der sich in den Vorjahren entwickelte Egoismus wurde zurückgedrängt«, stellte Fath-Halbig fest. Fortan habe gegolten: Masken tragen! Das Leben habe fast zwei Jahre still gestanden. Die danach aufkommende Euphorie sei durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine rasch wieder erstickt worden.

Begleitet wurde das Ganze von Energiekrise und Preissteigerungen, die zum Teil nicht nachvollziehbar waren. »Man beachte die Preisentwicklungen an den Tankstellen oder den Pelletpreis, der ohne Grund analog zum Gaspreis anstieg.« Sich das Unvorstellbare vorstellen zu können, das sei dann Grundlage vieler Entscheidungen in der Stadt für einen möglichen Krisenfall gewesen: andauernde Stromausfälle, zentral beheizte Stätten schaffen, Wasserversorgung und Katastrophenschutz.

Sozialen Wohnraum schaffen

Aber nicht nur Katastrophen sollten Basis für Entscheidungen zum Wohle der Stadt sein. Es gelte, auch daran zu arbeiten, Wörth als liebens- und lebenswerte Stadt weiterzuentwickeln. Dazu müsse man die Digitalisierung des Rathauses vorantreiben, Investitionen bei der Feuerwehr vornehmen, das Radwegenetz ausbauen und auf wachsende Vereinsangebote mit Bereitstellung passender Übungsflächen reagieren. Bei einer wachsenden Stadt müsse auch sozialer Wohnraum geschaffen werden. »Nur wenn wir uns etwas vorstellen oder erträumen können, kann man es erreichen und einen Weg dorthin finden.«

Fath-Halbig schloss seine Rede mit der Aufforderung von Antoine de Saint-Exupéry: »Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen und Arbeit einzuteilen. Sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.«

»Für die Menschen ist es wichtig, gesehen zu werden, mit dem, was sie können und sind, was sie ausmacht, mit ihren Fähigkeiten und Stärken«, stellte Pfarrerin Iris Kreile fest und nahm damit Bezug auf die Jahreslosung 2023 der evangelischen Kirche: »Du bist ein Gott, der mich sieht.«

Übersehen zu werden, tue weh. »Wenn ich nicht wahrgenommen werde, wenn ich nicht eingeladen bin, wenn ich meine Anliegen nicht zeigen könne.« Die Jahreslosung bedeute nicht, dass Gott ein teilnahmsloser Beobachter oder Kontrolleur ist. Kreile betonte: »Gott ist jemand, der mich wertschätzt, mich mitfühlend ansieht, zur Seite steht und mir hilft.«

Wohnortnahe Arbeitsplätze

Werbung für das Handwerk (Meister statt Master) und die Attraktivität der dortigen Arbeitsplätze machte Monique Haas in ihrem Grußwort. Die Betriebe würden die Verbindung zwischen Tradition und Moderne sehr gut hinbekommen und so gesellschaftsfähig bleiben und für die Jugend wieder interessant werden, da es vor allem auch wohnortnahe Arbeitsplätze biete.

Mit modern arrangierten Blasmusikstücken unterhielt das Bläserensemble Brass4Five und den Titeln »Marsch der Titanen«, »Stop the Cavalerie«, »Lion sleeps tonight«, »Lemon tree« und »Boogie Woogie«.

