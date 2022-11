In vie­len Ge­mein­de­rä­ten des Krei­ses ist Wal­ter Ada­mek in die­sem Jahr zu Gast ge­we­sen, um für die Neu­struk­tu­rie­rung der Forst­be­triebs­ge­mein­schaft (FBG) Spess­art Süd zu wer­ben. Mitt­ler­wei­le ist der Um­bau be­sch­los­se­ne Sa­che. Im In­ter­view will Re­por­te­rin Ju­lie Hof­mann wis­sen, was ge­nau ei­ne FBG ist und warum die Än­de­run­gen not­wen­dig sind.