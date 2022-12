Vorsatz fürs neue Jahr 2023: Positiv denken

Kolumne "Und sonst so"

Obernburg 31.12.2022 - 11:00 Uhr 2 Min.

Silvester-Symbole Kleeblatt und Schornsteinfeger.

Aber weil alles immer teurer werde, werde der Konsum noch weiter zurückgehen. Die Inflation werde steigen, auch Firmen hätten Angst. Klickt man sich weiter durch, landet man beim Blick in die Zukunft unweigerlich bei Nostradamus. Und auch da sieht's schwarz aus. Für 2023 habe er eine Wirtschaftskrise prophezeit und den dritten Weltkrieg. Auch von »Schlachtspielen« hätte der Gelehrte gesprochen - das könnte man als Terroranschläge interpretieren, ist auf einer rheinland-pfälzischen Nachrichtenseite zu lesen.

Auf welche Verse von Nostradamus sich diese Vorhersagen beziehen, lässt sich freilich schwer nachvollziehen. Vielleicht wurde vieles auch aufgrund der aktuellen Lage in seine Worte hineininterpretiert. Genaue Datumsangaben hat Nostradamus nie gemacht. Das ist vielleicht auch besser so, sonst würden wir alle nur noch Panik schieben. Seien wir doch stattdessen lieber froh, dass sich zumindest die Corona-Lage entspannt zu haben scheint.

Und um andere böse Gedanken und Befürchtungen zu vertreiben, dafür gibt's jede Menge Silvester- und Neujahrsbräuche - nicht nur die inzwischen bei vielen verpönte Böllerei. Die Tschechen beispielsweise sollen sich eine Schuppe vom Weihnachtskarpfen in den Geldbeutel legen, damit das Geld nie ausgeht. In Spanien werden um Mitternacht zwölf Trauben gegessen, für jeden Glockenschlag eine.

In Argentinien wird sich der Last des zu Ende gehenden Jahres symbolisch mit zerrissenen Schnippseln aus altem Papier entledigt, das aus dem Fenster geworfen wird. In Peru spielt die Kartoffel eine wichtige Rolle. Hier wird jeweils eine ungeschälte, eine halb- und eine ganz geschälte unters Sofa gelegt. Um Mitternacht wird blind danach gegriffen. Die ungeschälte Kartoffel verspricht ein gutes Jahr mit Geldsegen, die halbgeschälte Kartoffel ein normales Jahr und die geschälte Kartoffel ein Jahr mit Geldsorgen. In Russland schreiben die Menschen ihren Wunsch für das neue Jahr auf ein Blatt Papier, das anschließend verbrannt wird. Die Asche wird dann in ein Glas Champagner geschüttet - und kurz vor Mitternacht getrunken. Die Brasilianer tragen Weiß als Glücksfarbe, und die Schotten in Stonehaven bei Aberdeen schwingen große Feuerbälle an langen Metallstangen. Die bis zu zehn Kilogramm schweren Feuerbälle symbolisieren die Sonne, die in der dunklen Winternacht das Böse besiegt. Bei so viel geballter guter Energie aus aller Herren Länder muss es doch klappen, dass 2023 ein tolles Jahr wird. Vielleicht hilft es ja auch, sich auf gute Nachrichten zu konzentrieren, so wie es seit 2019 die Seite Squirrel News macht.

Dort findet man laut eigener Beschreibung Berichte über neue Ideen, Lösungsansätze für Probleme und Geschichten des Gelingens. Unter anderem die Einigung auf ein Artenschutzabkommen oder dass Kanada 15 neue Nationalparks bekommt. Positiv denken: Wenn das mal kein guter Vorsatz für 2023 ist.

Miriam Schnurr