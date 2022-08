Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vorfreude bei der Pilgergemeinschaft Amorbach

Fußwallfahrt: Gemeinsam geht es ab Freitag unter dem Motto "Traut dem neuen Weg" nach Dettelbach

Amorbach 08.08.2022 - 17:44 Uhr < 1 Min.

Die Leitung übernimmt Pfarrer Thomas Amrehn. Das Motto "Traut dem neuen Weg" soll den Teilnehmenden ermöglichen, nicht nur die lange Fußreise nach Dettelbach zu bestreiten, sondern sich auch auf den Weg ins eigene Innere zu begeben.

Die jährliche Fußwallfahrt hat eine lange Tradition. Entstanden ist sie während der Pestzeit. Um von der Seuche verschont zu bleiben, gaben Amorbacher damals ein Versprechen an Gott, jährlich nach Dettelbach zu pilgern. Trotz des Ausnahmezustandes der letzten zwei Jahre wurde dieses historische Versprechen nicht gebrochen: Zwar konnte die Pilgergemeinschaft nicht zusammen aufbrechen, stattdessen machten sich Einzelpersonen auf den Weg, um ihr Vertrauen zu Gott zu bestärken.

Mit dem Startgottesdienst am Freitag, 12. August, beginnt die Reise der Pilgergemeinschaft. Auf dem Weg werden Kirchen der ganzen Region besucht, um dort zusammen zu Gott zu beten. Teilnehmende müssen ihr Gepäck dabei nicht selbst transportieren: Donnerstagabend besteht die Möglichkeit, das Gepäck in einen Feuerwehrbus zu laden. Der begleitet und Pilgerer auf der Strecke und garantiert die Versorgung in einem Notfall. Gleichzeitig können auf dem gesamten Fußweg Getränke und Speisen zu Selbstkostenpreisen erworben werden.

Ziel der Pilgergemeinschaft ist es, am dritten Tag die Wallfahrtskirche in Dettelbach zu erreichen und dort auf das gemeinsam Erlebte zurückzublicken. Der krönende Abschluss ist die Feier des Hochamtes Maria Himmelfahrt am Montag. Die Amorbacher Pilgergemeinschaft freut sich über alle Teilnehmenden, die sich mit ihr auf dem Weg nach Dettelbach machen.

kim