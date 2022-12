Vorbildliche Jugendarbeit in Ortsvereinen gewürdigt

Toni-Degen-Preis 2023 geht an Feuerwehr, Tanzsportclub, TV Hofstetten und TV Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 05.12.2022

Die Verleihung des Toni-Degen-Preises ging in diesem Jahr wieder an vier Vereine. Von links: Christian Bielski und Ingrid Büttner, Freiwillige Feuerwehr; Alexander Schmitt, Tanzsportclub; Susanne Wolz, TV Hofstetten; Heiner Trenner, TV Kleinwallstadt; Bürgermeister Thomas Köhler

Übergeben wurden die Preise von Bürgermeister Thomas Köhler, der noch einmal an den Stifter Toni Degen erinnerte. Dem früheren Landtagsabgeordneten lag das Wohl der Kleinwallstädter Vereine und insbesondere deren Jugendarbeit sehr am Herzen. Er versah sein Testament mit dem Passus, dass der Markt Kleinwallstadt als Erbe jährlich einem oder mehreren ortsansässigen Vereinen für hervorragende Jugendarbeit einen Geldpreis aus den Zinserlösen seines Barvermögens zu verleihen hat.

Köhler konnte in diesem Jahr je 500 Euro an vier Vereine überreichen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Kleinwallstadt wurde im Mai 2017 mit großem Erfolg eine Kinderfeuerwehr gegründet, inzwischen ausgebaut und intensiviert. In den vergangenen beiden Jahren konnten schon 15 dieser Löschfrösche erfolgreich in die Jugendgruppe integriert werden. Dort wird neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung großer Wert auf Verlässlichkeit, Teamgeist und Hilfsbereitschaft gelegt.

Der Tanzsportclub Kleinwallstadt ist in mehreren Tanzsport-Dachorganisationen Mitglied. Kinder und Jugendliche nehmen jedes Jahr an bundesweiten Turnieren teil und haben bei den Meisterschaften eine ganze Reihe von Erfolgen erzielt.

Beim TV Hofstetten treiben momentan 250 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Abteilungen Sport. Besonders erfolgreich ist die Nachwuchsarbeit in der Tischtennisabteilung. Die zwölfjährige Eva Xintian Gao gilt aktuell als eines der in ihrer Altersklasseder bundesweit hoffnungsvollsten Talente an der grünen Platte.

Für die Schwimm- und Handballabteilung des TV Kleinwallstadt hat die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen seit Jahrzehnten Priorität. In der Schwimmabteilung erfreut sich die Anfängergruppe großer Beliebtheit und ist vollständig ausgebucht. Die Trainer und Betreuer der aktiven Nachwuchsmannschaften im Handball kommen überwiegend aus Kleinwallstadt, sechs Jugendspielerinnen wurden zu Nachwuchs-Schiedsrichterinnen ausgebildet. Insgesamt 125 Kinder lassen die Handballabteilung optimistisch in die Zukunft blicken.

Christel Ney