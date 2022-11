Obernburger Gremium berät über die Pläne für Katastrophenschutz und Stromausfall

Das The­ma Strom­spa­ren ist der­zeit in al­ler Mun­de. Doch was tun, wenn die­ser aus­fällt und die Lich­ter dun­kel blei­ben? Um für den Fall ei­nes so­ge­nann­ten »La­sa«, ei­nem län­ger an­dau­ern­den Stro­m­aus­fall bis zu 72 Stun­den, hand­lungs­fähig zu sein, will die Stadt Obern­burg sich vor­be­rei­ten und ent­sp­re­chen­de Ka­tastro­phen­schutz­maß­nah­men tref­fen. Wie das ge­nau aus­se­hen soll, dar­über hat der Stadt­rat am Don­ners­ta­g­a­bend be­ra­ten. Mit ein­be­zo­gen sind die frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren in Ab­stim­mung mit dem Land­rat­s­amt.