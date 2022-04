Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor Wahl in Miltenberg: Wieso nicht jeder Feuerwehrmann auch Kreisbrandrat werden kann

Für Ehrenamt wird man zu einem gewissen Prozentsatz freigestellt

Dann starb der amtierende Kreisbrandrat Meinrad Lebold überraschend. Nun muss ein Nachfolger gefunden werden. Doch ganz so einfach ist das nicht.

Ein Teilzeit-Ehrenamt

Für jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau, der oder die für das Amt kandidieren möchte, stellt sich dasselbe Problem: Es ist ein Ehrenamt, für das man zu einem gewissen Prozentsatz von seinem bisherigen Beruf freigestellt wird (siehe »Hintergrund«).

Meinrad Lebold war beispielsweise Leiter des Großheubacher Bauhofs. Der neue Aschaffenburger Kreisbrandrat Frank Wissel arbeitete schon vor seiner Wahl beim Landratsamt. Karl-Heinz Ostheimer, bis Ende 2021 24 Jahre lang Kreisbrandrat in Aschaffenburg, war offiziell beim Markt Großostheim beschäftigt. »Aber wenn ich dort ins Rathaus käme, würde mich wohl kaum jemand als Kollege erkennen«, sagte er kurz vor seinem Ruhestand.

Ostheimer erklärte damals, dass der Kreisbrandrat in Bayern ein Ehrenamt sei, um die Verbindung zu den ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren zu erhalten. »Bei uns gibt es keine Hauptamtler, die nur ihre Arbeitszeiten kennen und an Wochenenden bei Fahrzeugweihen oder so nicht auftauchen.« Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) hält die ehrenamtliche Struktur des Amts des Kreisbrandrats auch für sinnvoll: »Dadurch hat er auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem Landratsamt. Der Kreisbrandrat ist mir gegenüber zum Beispiel nicht weisungsgebunden.«

Hintergrund: Freistellung von Kreisbrandräten Den Prozentsatz, zu dem Kreisbrandräte pauschal freigestellt werden, klären sie mit ihrem jeweiligen Arbeitgeber oder Dienstherrn. Das Landratsamt stimmt dieser Vereinbarung dann zu, teilt Jasmin Sikler vom bayerischen Innenministerium auf Nachfrage mit. Der Umfang richtet sich laut der stellvertretenden Pressesprecherin nach den regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten des Kreisbrandrates, die wiederum von den Verhältnissen vor Ort abhängen. Dazu gehören neben anderem die Größe des Landkreises, die Zahl der Feuerwehren, die Wirtschaftsstruktur und die Anzahl der Kreisbrandinspektoren. Durch die zunehmende Zahl und Komplexität der Einsätze in den vergangenen Jahren werden Kreisbrandräte laut Sikler stärker beansprucht. Eine Übersicht, zu welchem Prozentsatz die bayerischen Kreisbrandräte freigestellt sind, gibt es laut der Ministeriumssprecherin nicht. Umfragen von 2012 und 2014 hätten jedoch gezeigt, dass der Umfang der Freistellungen stark variiere. Im Kreis Aschaffenburg liegt diese Freistellung bei 80 Prozent. Meinrad Lebold war laut Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf zunächst zu 60 Prozent freigestellt, vor einigen Jahren wurde dies jedoch auf 80 Prozent erhöht. Der Grund: "Wir haben eine starke industrielle Prägung, darunter viele mit chemischem Hintergrund, und haben Täler mit einer Anfälligkeit für Starkregenereignisse", erklärt Scherf. Da habe der Kreisbrandrat viel zu tun.

Mit dem Arbeitgeber klären

Trotzdem macht das Teilzeit-Ehrenamt es für potenzielle Kandidaten auch schwieriger. Denn der Arbeitgeber muss mitspielen. Die beiden Kandidaten für das Amt des Kreisbrandrates, Klaus Babilon und Martin Spilger, haben dies bedacht.

Für Klaus Babilon wäre es kein Problem, wie er im Gespräch mit unserem Medienhaus sagt. Der 52-Jährige ist Bauhof-Leiter in Mömlingen und habe mit seinem Bürgermeister besprochen, dass er die Zeit, die er im Falle seiner Wahl zum Kreisbrandrat für das Amt benötige, auch nehmen könne.

Martin Spilger ist derzeit in der Hausverwaltung tätig. Es gebe zwar Termine, die er einhalten müsse, aber das lasse sich vereinbaren - insbesondere da er bei einigen Objekten Miteigentümer sei. Diese Erfahrung hat er bereits in seiner Zeit als Kommandant der Obernburger Wehr gemacht, sagt der 47-Jährige.

