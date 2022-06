Vor 500 Jahren: Wie Regina Truchsess von Baldersheim nach Himmelthal kam

Die importierte Äbtissin

Aus dem Kloster Frauental bei Creglingen wurde die neue Äbtissin nach Himmelthal versetzt. Grabmal der Regina Truchsess von Baldersheim, die in einer schwierigen Zeit (1522-1550) Äbtissin von Himmelthal war. Das Grabmal zeigt links oben das Wappen des Vaters und rechts das der Mutter (einer Rüd von Collenberg).

Der Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg hatte bereits am 17. November 1516 eine gründliche Visitation Himmelthals angeordnet. Die Lebensweise und klösterliche Zucht, das geistliche Leben, aber auch die wirtschaftliche Situation des Klosters bedurften "heilsamer Anordnungen". Er schickte deshalb den Abt Marcellinus von Seligenstadt und den geistlichen Kommissar Konrad Rucker aus Aschaffenburg nach Himmelthal. Rucker ist auch aus dem Verfahren gegen den Lutherfreund und Pfarrer Johann Drach in Miltenberg bekannt geworden, wo er rigoros und mit allen Mitteln den Standpunkt der katholischen Obrigkeit vertrat.

Nonne tötet ihr Neugeborenes

Wie damals in vielen Klöstern gab es auch in Himmelthal viel Beklagenswertes:

- Das gemeinsame Leben, Arbeiten und Beten wurde vernachlässigt. Die "Rentenbezieherinnen" im Kloster achteten mehr auf ihr eigenes Ein- und Auskommen. Bürgerliche Kleidung und Schmuck trugen viele im "Pensionat für höhere Töchter" an Stelle der grauen Ordenstracht.

- Die Klausur, das streng geregelte Leben des Konvents im engeren, geschlossenen Bereich, wurde häufig missachtet. 1504 verbot der Würzburger Bischof in seinem Sprengel den Besuch in Nonnenklöstern und das Auslaufen der Ordensfrauen.

- Der Erzbischof spricht auch von Verfehlungen, die bestraft werden müssten. 1491 hatte eine der Nonnen ein Kind zur Welt gebracht und dieses getötet.

Die klösterliche Zucht lag im Argen. Die große Zeit der Klöster war ohnehin längst vorbei. Die meisten der in der Aufbruchsstimmung des hohen Mittelalters gegründeten Klöster gingen im 16. Jahrhundert ein oder wurden aufgelöst.

In Himmelthal gab es offenbar seit einigen Jahren keine geordnete Leitung mehr. Von 1497 bis 1516 ist überhaupt keine Äbtissin nachweisbar. Auch Christina von Dürn (1516-1522/27) zeigte sich als Äbtissin hilflos und unfähig. Die Vertreter von Mainz und Rieneck kamen bald zu dem Schluss, dass "eine neue Ordnung gemacht" werden müsse. Das Kloster wurde praktisch unter Kuratel gestellt.

Die Äbtissin zeigte sich höchst verwundert darüber, dass die traditionelle Ordnung der Klausur und Klosterzucht wieder eingeführt werden sollten. Sie bewertete dieses Vorhaben als "Aufbürdung" und Zumutung. Deutlicher kann man nicht demonstrieren, wie schlimm die Zustände damals in Himmelthal gewesen sein mussten. Christina von Dürn beklagte sich auch darüber, dass man ihr "das Baad und ein ganz herrlich Haus darzu abgebrochen" habe. Da hatte sich die Frau Äbtissin offenbar ein schmuckes und bequemes Badehaus bauen lassen: Zeichen von Luxus, der ganz und gar nichts mehr mit zisterziensischer Lebensweise zu tun hatte! Christina von Dürn wurde schließlich 1522 abgesetzt, beziehungsweise wurde ihr eine weisungsbefugte Verwalterin vor die Nase gesetzt (sie starb 1527).

Feierliche Ankunft

Regina Truchsess von Baldersheim (1522/27-1550) wurde also neue Äbtissin. Mit vielen anschaulichen Details versehen ist die Instruktion, "wie es bei Abholung und Installierung dieser neuen Äbtissin solle gehalten werden", die im Folgenden in moderner Schreibweise wiedergegeben wird.

Erstens soll der Amtmann zu Wildenstein auf seines Herrn (des Grafen von Rieneck) schriftlichen hierbei gesendeten Befehl den behangenen Wagen (d.h. mit einer Plane überdacht) zu Himmelthal mit vier starken Pferden vorn, mit einer Decke und Kissen dazu und überhaupt geziemend und zierlich baldmöglich zurichten und diesen mit zwei Knechten hinauf nach Frauental (in der Nähe von Creglingen) schicken und die neue Äbtissin auf demselben Wagen mit ein oder zwei Klosterfrauen herabführen lassen (Mit der neuen Äbtissin fuhr Barbara von Hirscheid, die 1550 als Kellerin genannt wird).

Zweitens soll die Priorin der Abtei, in der die Äbtissin ihre Wohnung hat, nämlich Kammer und Stuben, gründlich reinigen und die Stuben putzen lassen, damit dieselben bei der Ankunft der neuen Äbtissin und ihrer Begleiterin nicht unansehnlich ("ungeschmackt") sind.

Die Priorin soll währenddessen gedörrten und frischen Fisch, aber auch Fleisch und anderes besorgen, damit man die, die von Seiten meines gnädigen Herrn von Mainz und meines gnädigen Herrn von Rieneck wegen der Einsetzung der neuen Äbtissin kommen, mit Essen, Trinken und Lager ordentlich bedient werden können.

Wenn die Äbtissin in Himmelthal ankommt, wird sie vor die Abtei fahren und dort vom Wagen absteigen. Alsdann soll die Priorin mit all ihren Konvents-Jungfrauen und Novizinnen, soviel deren im Kloster sind, außerhalb des Kirchentores in Prozession, die Novizinnen vorne und die anderen nach ihrem Alter, die Äbtissin, sobald sie vom Wagen herabgestiegen ist, ehrlich und zierlich empfangen. Hernach sollen sie wiederum in Prozession hinauf in ihren Chor gehen und das "Te Deum laudamus" in ganzer Länge singen.

Während die Nonnen das "Te Deum" singen, soll die Äbtissin vor dem Altar in der Kirche knien und ihr persönliches Gebet sprechen und Gott bitten, dass er ihr zur Versehung und Regierung dieses Gotteshauses seine Einsicht und Vernunft verleihen wolle.

Wenn das "Te Deum" ein Ende hat, soll die Äbtissin durch meinen gnädigsten Herrn von Mainz und gnädigen Herrn von Rieneck feierlich angenommen, hierauf in ihre Gemächer geführt und ihr das Amt der Abtei und das Regiment befohlen und danach in ihren Stuhl im Chor gesetzt und die Abtei zugegeben werden.

Danach sollen alle Klosterjungfrauen, junge und alte, mit Handgeben Treue und Gehorsam versprechen. Danach soll sie alle ihre (weltlichen) Diener in gewöhnliche Pflicht nehmen.

Unmögliche Lebensbedingungen

Auch die neue Äbtissin, so tatkräftig sie ihr Amt auch ausfüllte, konnte den Niedergang des Klosters nicht aufhalten. 1569 wurde die letzte Äbtissin Anna Geipel eingesetzt, die 32 Jahre lang ganz alleine im Kloster - unter unmöglichen Lebensbedingungen - wohnte, bis sie 1601 starb und gemäß ihrem letzten Willen in der Pfarrkirche in Erlenbach beigesetzt wurde.

Noch vor 1600 übergab der Mainzer Erzbischof das ehemalige Kloster an die Jesuiten, damit diese dort einen Wirtschaftshof einrichten. Das uralte Schutz- und Schirmrecht der Rienecker/Erbacher, die 1232 das Kloster gegründet hatten, wurde 1618 im Tausch mit anderen Rechten anderswo abgelöst.

Werner Trost