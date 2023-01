Vor 100 Jahren: Was die Menschen in Wörth im Krisenjahr 1923 bewegte

Drei Millionen Mark für ein Pfund Schwarzbrot

Wörth a.Main 02.01.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Notgeld der Stadt Wörth aus der Inflationszeit 1923. Heinrich Bopp war von 1906 bis 1952 Hofgutpächter in Wörth. Das Gebäude der Bäckerei Stappel in der Wörther Altstadt blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Hier musste Bäcker Alois Stappel im Herbst 1923 sein Brot für Millionensummen der Kundschaft anbieten. Einer der ersten Wörther Nazis: Berthold Märthesheimer (gestorben 1936).

»Der Dollar stand zu Beginn des Jahres auf 7260 Mark«, notierte Bopp weiter, »er stieg jetzt nicht mehr wellenartig, sondern mehr flutartig, als der Ruhreinbruch erfolgte. Ende Juli wurde der Millionenstand des Dollars erreicht und dann ging es sturmartig weiter bis am 20. November die Stabilisation mit 1 Billion Mark gleich einem Dollar zustande kam.« Das ganze deutsche Kapitalwesen sei mit einem Schlage vernichtet worden, klagte der Hofgutpächter. Es habe ein großer Kapitalbedarf eingesetzt, »der vom Ausland nur zum Teil befriedigt wurde, sodass ganz ungewöhnliche Zinsen bezahlt werden mussten«.

Auch in Wörth stagnierte nach 1918 das Leben. War man während des Krieges noch bereit gewesen, Entbehrungen auf sich zu nehmen, weil einem ein siegreiches Ende verheißen wurde, so kamen jetzt die demütigenden Bedingungen der Siegermächte dazu (von dem Hochwasser von 1920 ganz zu schweigen). Viele waren ohne Arbeit. Die Stadt zahlte der Firma Fuchs eine Vergütung, wenn sie Arbeitslose einstellte. In der Fabrik wurden Holzschuhe produziert.

Inflation

Die Preise stiegen und vermehrten so die Armut und Not. Gemeindebedienstete erhielten eine Teuerungszulage. Im Januar 1923 wurden Einheitssärge in Auftrag gegeben, »mit Rücksicht auf die hohen Kosten für einen Sarg«. Die Inflation verschlimmerte die Situation. Die städtischen Bediensteten erhielten Ende Januar das Doppelte ihres Lohnes vom Dezember 1922, Mitte Juni das Fünffache, Ende Juni das 40-fache, am 20. August das 90-fache. Dann stieg der Faktor ins Astronomische: 370 (23. August), 2000 (11. September), 121.445 (29. September) und 814 Millionen am 30. November.

Der Wochenlohn wurde in der Aktentasche transportiert. Einkäufe wurden vormittags getätigt, weil die Preise am Nachmittag schon wieder gestiegen waren. Ein Pfund Schwarzbrot kostete am 1. September 90 000 Mark, am 1. Oktober 3,3 Millionen. Die Stadt war genötigt, ihr Geld selbst zu drucken (wie viele andere Gemeinden auch): Inflationsgeld im Gesamtwert von knapp 290 Milliarden Papiermark und Gutscheine in Höhe von 700 Millionen Mark.

Ende des Jahres 1923 war der Spuk der Millionen- und Milliardenbeträge zu Ende. Die Folgen der Inflation und deren Beendigung waren allerdings schwerwiegend. Vielen Rentnern, vielen Arbeitern waren die paar hundert Mark, die sie gespart hatten, nichts mehr wert, während Besitzer von Grund und Boden profitierten. Viele verloren das Vertrauen in die junge Republik.

Ruhrbesetzung

Die Siegermächte hatten nach dem Ende des Ersten Weltkrieges (1914-18) im Versailler Vertrag (1919) Deutschland die alleinige Schuld am Krieg attestiert und dem Land schwere Lasten aufgebürdet. Heinrich Bopp notierte: »Im Juni musste dann eine deutsche Kommission nach Versailles kommen und den sogenannten Friedensvertrag ohne jede Verhandlung oder Abänderung unterschreiben. Es ist wohl der größte Schandvertrag, der jemals einem Volke aufgezwungen wurde.«

Der englische Premierminister zog mit dem Slogan »Hängt den Kaiser und lasst die Deutschen alles bezahlen!« in seinen Wahlkampf. Die Verpflichtung zu hohen Reparationszahlungen wurde von der deutschen Regierung als unerfüllbar zurückgewiesen, zumal noch nicht einmal festgelegt worden war, wie viel und wie lange Reparationen zu zahlen sind.

Im Januar 1923 marschierte eine französisch-belgische Armee (mit 11000 eigenen Eisenbahnern) in das Zentrum der deutschen Industrie, um sich für nicht bezahlte Reparationen schadlos zu halten; Kohlezechen lieferten Kohle nach Frankreich.; das Ruhrgebiet wurde durch eine Zollgrenze vom unbesetzten Deutschland abgetrennt. Deutschland reagierte mit passivem Widerstand und unterstützte die Menschen im Ruhrgebiet. Die Folge: Die finanzielle Leistungsfähigkeit wurde überbeansprucht; die Inflation kam in Gang.

Aufstieg der Nazis

Ohne diesen unseligen Versailler »Friedensvertrag« ist der Aufstieg des Nationalsozialismus nicht zu erklären. Exemplarisch zeigt dies der Lebenslauf von Berthold Märthesheimer auf, der - nach eigenen Angaben - 1923 in die NSDAP eingetreten ist und 1933 Stellvertreter des Wörther Bürgermeisters wurde.

Märthesheimer stammte aus Rheinhessen. Er wurde 1894 in Worms geboren und wurde Maschinenschlosser. Der Erste Weltkrieg hat den jungen Mann entscheidend geprägt. 1916 erlebte er die Materialschlacht vor Verdun, 1917 wurde er in Flandern schwer verwundet. Der schreckliche Grabenkrieg an der Westfront und die furchtbaren Kriegserfahrungen vor Verdun haben aus Märthesheimer einen anderen Menschen gemacht. Wie viele andere konnte er sich nach vier langen Jahren in Kasernen, Schützengräben und Soldatenlagern nicht im zivilen Alltag eingewöhnen. Er konnte und wollte nicht wahrhaben, dass all das, was er in dem mörderischen Krieg erlebt hatte, umsonst gewesen sein sollte.

Märthesheimer schloss sich einem halbmilitärischen Kampfverband an (Bund Oberland) und war bei der Gründung der NSDAP im Jahre 1923 in Worms dabei. So kämpfte er gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages und die Besetzung des Rheinlandes durch Frankreich im Krisenjahr 1923 und in den Folgejahren. Drei Jahre später verschlug es ihn nach Wörth, wo er 1929 Maria Bendert heiratete. Kampfbegeisterung und Fanatismus prägten den Ortsgruppenleiter (in der Zeit vor der »Machtergreifung« Hitlers), den SA und SS-Mann und schließlich den Stadtrat und Zweiten Bürgermeister (dessen offizielle Bezeichnung ab 2. November 1935: »Erster Beigeordneter«).

Am 2. Februar 1936 traf sich Märthesheimer zu einer Unterredung mit seinem Parteigenossen und Ersten Bürgermeister Franz Schnabel in dessen Haus an der Landstraße. Kurze Zeit später fiel ein Schuss; Märthesheimer wurde das Klingenberger Krankenhaus gebracht, wo er in den frühen Abendstunden desselben Tages verstarb. Offiziell war es ein Unglücksfall, inoffiziell ein Mord.

Werner Trost