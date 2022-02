Von wasserscheuen Pflanzen und stabilen Papierbrücken

Kleine und große Forscher lüften im Ideenlabor im Schullandheim Hobbach manches Rätsel der Natur

Eine der jüngsten Forscherinnen am Sonntag im Hobbacher Schullandheim war die 5jährige Elsa aus Hösbach. Am Pflanztisch konnte sie den Lotuseffekt ausprobieren. Was ihr am besten an der Ausstellung "Ideenlabor Natur" gefallen hat? "Die Käfer" strahlt sie bei dem Anblick der kunterbunten ausgestellten Exemplare. Der 14jährige Leon und seine 12jährige Schwester Hanna bauen eine Leoardo-Brücke. Ganz ohne Hilfsmittel wie Dübel, Schrauben, Nägel oder Seilen hält diese Brücke aus Holzteilen nach dem Flechtprinzip - benannt nach seinem Erfinder Leonardo da Vinci.

Es poltert laut in der dortigen Sporthalle, als aufgestapelte Holzklötzchen schließlich zu Boden fallen. »93!« jubelt der zehnjährige Finn. »96!« kontert seine Mutter lachend. Hermann Bürgin, Leiter des Roland-Eller-Umweltzentrums im Schullandheim, kommt dazu und verteilt Rechenaufgaben: »93 x 3,6 und 96 x 3,6«. Finn und seine Mutter rechnen und notieren ihre Ergebnisse.

Ihre Aufgabe zuvor lautete, so viele 3,6 Gramm schwere Holzsteine wie möglich auf einer Brücke aus einem Blatt Papier stapeln. Der Trick? Falten, falten, falten. So hält das Papier ein Vielfaches seines Gewichts aus - bei den beiden rund 70 mal so viel. Den Rekord haben sie an diesem Sonntag damit nicht aufgestellt. Doch Rekorde standen am Sonntag nicht im Vordergrund.

Vom Lotuseffekt

Beim »Ideenlabor« ging es vor allem darum, der Natur ihre Geheimnisse zu entlocken. »Die Mohnkapsel ist das Vorbild von Salzstreuern« erklärt Bürgin in seiner Rede am Anfang. In der Bionik werden Eigenschaften der Natur in der Technik wiederverwendet, wie beispielsweise der Lotuseffekt. Genau den untersucht die fünfjährige Elsa aus Hösbach am Pflanzentisch. Mit einer Pipette tropft sie eifrig Wasser auf verschiedene Blätter. »Da geht es am besten«, sagt sie und deutet auf das Kohlblatt.

Mitarbeiter vom Roland-Eller-Umweltzentrum stehen hilfsbereit vor Ort, Helfer der Initiative »Familien im Spessart« stehen an den Stationen. Die Besucher sollen selbst aktiv werden, bekommen aber jederzeit Unterstützung.

»Ihr dürft ruhig auch etwas von den Pflanzen abrupfen und schmutzig machen«, ermutigt Bürgin und erklärt: »Wenn wir Dinge selber machen, lernen wir am meisten.« Die Ausstellung hat sich das Schullandheim vom Umweltzentrum der Stadt Hanau geliehen, bereits seit Dezember sind die Stationen in Hobbach aufgebaut. »Zwölf Schulklassen haben uns bereits seit Dezember besucht« erzählt Bürgin.

Keine Sprachbarrieren

Sein Aha-Effekt bei der Arbeit mit den Schülern? »Bei den Bauaufgaben, wie der Leonardo-Brücke, gab es keine Sprachbarrieren mehr, hier haben die Schüler Hand in Hand gearbeitet.« Soziales Miteinander, Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls - bei gemeinsamen Experimenten schulen sich diese Fähigkeiten ganz nebenbei.

Am Sonntag öffnete die Ausstellung zum Abschluss für Familien. 100 Personen in drei Schichten je eine Stunde durften in die Halle, wie die naturwissenschaftlich interessierten Gymnasiasten Leon (14) und seine Schwester Hanna (12). »Den Lotuseffekt setzt man zum Beispiel bei wasserabweisenden Farben ein«, weiß der Erlenbacher, während er den Weihnachtsstern als die Pflanze mit dem besten Lotuseffekt identifiziert. Kreisrund bleibt der Wassertropfen auf dem Blatt stehen. Wissbegierig probieren sich die Beiden an den Stationen aus, falten Flugkörper aus der Natur, wie die Früchte des Ahornbaums, unter der Anleitung von Patricia Pitz vom Spessartbund nach. Schauen sich die Farben einer Blüte an, die nur Insekten erkennen und sich deshalb auch »Bienenlandebahn« nennt.

Kleine Raketenbauer

Der kleine Emil hat Eltern und Großeltern mitgebracht. »Das Geheimnis liegt in der Länge des Strohhalms«, erklärt sein Opa bei der Raketenstation. Die Aufgabe? Einen Luftballon an der Schnur bis zur Decke der Halle steigen lassen. Nur, wenn der Strohhalm die richtige Länge hat, gerade abgeschnitten wurde und der Luftballon die richtige Luftmenge hat, schießt die entweichende Luft den Ballon tatsächlich an die Decke. Mancher hingegen hat nur einen geplatzten Ballon in der Hand.

Wer in den 60 Minuten nicht alles ausprobiert hat, hat es eigentlich genau richtig gemacht, »Beißen Sie sich fest«, hat Diplom-Biologe Bürgin am Anfang empfohlen und der zehnjährige Emilian hat es genau so gemacht: 305 Holzklötzchen hat er geduldig auf seine Papierbrücke gestapelt.

Lisa Rüd