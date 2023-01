Von Wassernot und Werftwechsel

Mainschifffahrts-Nachrichten:38. Ausgabe berichtet über Historisches und Aktuelles - Erlenbacher Schiffbaubetrieb hat neuen Eigentümer

Wörth a.Main 11.01.2023

Von Domarin zu Felbermayr: Die Erlenbacher Schiffswerft hat im vorigen Jahr den Eigentümer gewechselt - ein Thema der Mainschifffahrts-Nachrichten. Foto: Axel Häsler

Der trockene Sommer 2022 brachte die Schifffahrt auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen fast zum Erliegen, auf der anderen Seite gab es auf der Werft in Erlenbach einen Eigentümerwechsel und die lange Geschichte des Schiffbaus kann fortgesetzt werden. Diese und viele weitere Themen finden sich in dem 64 Seiten starken Heft mit 15 Beiträgen. Hier einige Auszüge aus dem Inhalt.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Die Mitgliederversammlung fand unter reger Beteiligung am 28. Juni statt. Neben den Regularien nahmen die Berichte über gewesene und geplante Aktivitäten breiten Raum ein. So wurde an die Stadt der Antrag gestellt, die Römerausstellung aus dem alten Rathaus ins Vereinshaus zu verlegen. Die Zugänglichkeit der Ausstellung während der normalen Öffnungszeiten (siehe »Zahlen und Fakten«) des Schifffahrtsmuseums würde wesentlich verbessert. Mit dem Verein Burglandschaft wird an der digitalen und virtuellen Rekonstruktion der »Määkuh« gearbeitet. Der historische Kettenschlepper soll das digitale Kernstück des Museums werden. Zu diesem Vorhaben findet sich ein eigener Beitrag im Heft. Die Herstellungs- und Versandkosten der Mainschifffahrts-Nachrichten haben sich enorm erhöht. Unter der Berücksichtigung dieser Punkte stimmte die Versammlung einer Anpassung des Mindestbeitrages auf 20 Euro im Jahr zu.

DÜRRE 2022

Alois Gernhart betrachtet in seinem Beitrag die Auswirkungen der fehlenden Wassermengen auf die Schifffahrt. Während unsere Vorfahren Hochwasser und Überflutungen dokumentierten, gehen wir dazu über, die Niedrigwasserstände zu markieren, so sein Eingangsstatement. In immer kürzerer Zeit und immer früher im Jahr komme es zu Rekordpegelständen im negativen Bereich. Ursachen seien ausbleibende Regenfälle und insbesondere die fehlenden Zuläufe aus den Alpengletschern, die zu Niedrigwasser führen. Neben der Natur ist auch die Wirtschaft stark betroffen. So schätzt der Chemiekonzern BASF den Schaden aus dem Niedrigwasser 2018 auf rund 200 Millionen Euro. Die Rheinschiffe konnten weniger zuladen, Ersatzfrachten mussten teuer durch Bahn und LKW vorgenommen werden. Abhilfe soll kommen: Der Bau spezieller Flachwasserschiffe ist in Planung. Ebenso sollen die vorhandenen Beschlüsse »Masterplan Binnenschifffahrt« und »Aktionsplan Niedrigwasser« schneller umgesetzt werden, so die Forderung des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt an die Politik.

WERFT IN ERLENBACH

Eine lange Tradition wird fortgesetzt, das ist die gute Nachricht vom Erlenbacher Mainufer. Seit 1652 ist belegt, dass die Familie Schellenberger den Bau von Nachen und Holzschiffen betreibt. Seit dem Wechsel von Wörth nach Erlenbach im Jahre 1918 wurde auf den Eisenschiffsbau gesetzt. Der bisherige Inhaber Johann Brunner hat sein Unternehmen Domarin (Donau-Main-Rhein) an das Familienunternehmen Felbermayr aus Wels in Österreich verkauft. Alle Domarin-Standorte und somit auch die Erlenbacher Schiffswerft sollen weitergeführt werden. Der reich bebilderte Beitrag zeigt einige Neu- und Umbauten der vergangenen Jahre.

BOHRER IM SCHIFFSBAU

Einen humoristischen Artikel über ein manchmal nicht so kleines Werkzeug findet sich auch in dem neuen Band. Der Bohrer im Schiffsbau wird schon von Homer in seiner »Ilias« geschildert. Sowohl im Holz- als auch dem Eisenschiffsbau sind Bohrungen zum Verbinden von Bauteilen wichtig.

30 JAHRE MAIN-DONAU-KANAL

Aller guten Dinge sind drei: Nach dem »Karlsgraben« um das Jahr 800 und dem »Ludwig Donau-Main-Kanal« 1836 bis 1846, ist der Main-Donau-Kanal die dritte Verbindung zwischen Main und Donau und somit die Voraussetzung für eine durchgängige Wasserverbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer.

An der Eröffnungsfahrt durch den Kanal am 25. September 1992 konnte der Autor des Beitrags, Rudolf Stegmann, teilnehmen. Auf seinen Bildern im Heft wird viel von der Freude über das Bauwerk gezeigt. Die Schiffe und Tribünen sind festlich beflaggt, die Gebirgsschützen feuern Salut, der Konvoi überquert den Scheitel zwischen Main und Donau. Als Nebenprodukt des Kanals entstand die »Fränkische Seenplatte« ein Urlaubs- und Freizeitrevier um Gunzenhausen. Auch die Überleitung von Wasser aus dem regenreicheren Südbayern ins trockenere Frankenland ist nicht zu unterschätzen. So werden fränkische Reben mit Wasser aus der Donau am Leben erhalten.

Auch zwei weitere Reportagen stehen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Binnenschifffahrt. So konnte der Bayernhafen in Nürnberg seinen 50., der in Aschaffenburg seinen 100. Geburtstag feiern. In Aschaffenburg fand das große Fest mit einem Jahr Verspätung statt. Die Festredner stellten die wirtschaftliche Bedeutung, die weit über den eigentlichen Hafen hinausreicht, in den Mittelpunkt. An beiden Standorten erlebten viele Besucher ein umfangreiches Programm.

BERICHT DER WASSERSCHUTZPOLIZEI

In einem Gastbeitrag berichtet Thomas Daniel, Leiter der Wasserschutzpolizei (WSP) Aschaffenburg, über besondere Vorkommnisse auf der Bundeswasserstraße Main. Dieser Bericht hält die besonderen Vorkommnisse aus dem Jahr 2021 fest. Die Schleuse in Kleinostheim ist die erste, vom Rhein kommende Schleuse, im Dienstbereich. Mit 7419 Schleusungen war die Zahl der Schiffsbewegungen nur geringfügig kleiner als im Jahr zuvor. Leider hat sich die Aggressivität und die Anzahl der Beleidigungen gegenüber den Beamten erhöht. In einem Fall kam es zu einer Freiheitsberaubung, da ein Schiffsführer einen Beamten in einer Schleuse nicht mehr von Bord ließ. Die Staatsanwaltschaft wurde in allen Fällen aktiv. Verschiedene Vorgänge, zumeist Anfahrungen von Schleusenanlagen und Unfälle in Schleusen, hielten die WSP beschäftigt. An 365 Tagen im Jahr waren die Beamten unterwegs und erledigten dabei auch allgemeine Streifetätigkeiten mit rund 800 Schiffskontrollen.

NACHWUCHS IM MUSEUM

Was machen die besten Schiffe ohne Besatzung? Um dem Nachwuchsmangel vorzubeugen, bildet auch die MTS Maintank Schifffahrtsgesellschaft aus. Diese Azubis wurden im früheren Sprachgebrauch als »Schmelzer« bezeichnet. Die angehenden Binnenschiffer erhielten eine Führung durch das Museum. Aber auch der Ausstellungsbetrieb ist an neuen Personen interessiert die ehrenamtlich das Museum am laufen halten. Interessierte können sich beim Förtderverein melden.

Die Ferienspiele der Wörther Kinder beschäftigte sich 2022 mit handwerklichen Berufen und deren Erkennungszeichen. Die Zunftschilder fanden sich im gesamten Stadtbereich sowie dem alten Rathaus.Unter Anleitung von Beate Czapla wurden im Museum die Beobachtungen künstlerisch auf Papier festgehalten.

DER HEILIGE NIKOLAUS

Der Patron der Schiffer darf im Museum nicht fehlen: Die Statue des Heiligen wurde vor 125 Jahren geschaffen. Bis 1989 war sie Wind und Wetter über dem Hauptportal der Nikolauskirche ausgesetzt. Eine Nachbildung nimmt dort heute ihren Platz ein. Das Original wurde nach einer Restaurierung ins Museum verbracht. Hintergründe und Legenden zum ehemaligen Bischof von Myra (heute Türkei) finden sich in den Mainschifffahrts-Nachrichten. Auch warum er Schutzpatron vieler Völker und Berufsgruppen ist, wird erläutert.

NEUE BUNKERSTATION IN WÜRZBURG

Als Tankstelle für Schiffe, so wird eine Bunkerstation umgangssprachlich bezeichnet. Die alte Station war in die Jahre gekommen, es musste Ersatz geschaffen werden. Ein ehemaliger Schubleichter wurde entsprechend der verschiedenen Vorschriften geplant und auf der Werft in Erlenbach umfangreich umgebaut. Neben den Kraftstoffen werden auch Artikel des weiteren Schiffsbedarfs wie Farben, Reinigungsmittel, Arbeitskleidung und Werkzeuge angeboten. Mit einem Fest wurde die Bunkerstation in Würzburg eingeweiht.

NACHRUFE

Abschied nehmen musste der Verein von den verdienten Vereinsmitgliedern Rudi Bauer (Ehrenmitglied) und Melitta Dechent sowie von Gerhard Huskitsch, Gert Brand und Otto Breunig. Mit den Nachrufen endet das abwechslungsreiche Heft.

Zahlen und Fakten: Mainschifffahrts-Nachrichten Das Heft 38 der Mainschifffahrts-Nachrichten von 2022 umfasst 15 Beiträge auf 64 Seiten. Redaktion: Wolf-Rüdiger Kramer und Rudolf Stegmann, Beiträge von sieben Autoren. Bezug: Das Heft ist zum Preis von 12 Euro an der Stadtkasse im Rathaus Wörth, per E-Mail an info@schiffsmuseumwoerth.de oder telefonisch bei Rudi Stegmann, Tel. 0171 7444946, erhältlich. Sowohl Abholung als auch Versand sind möglich. Auch im Museum kann die Zeitschrift zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden. Diese sind von Oktober bis März sonntags 14 bis 17 Uhr, ab April zusätzlich samstags 14 bis 17 Uhr. () bInformationen im Internet:schifffahrtsmuseum-woerth.de