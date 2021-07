Von Rüdenau aus wandern

Freizeit: Kleine Gemeinde als Startpunkt für Touren

Freizeitangebote in Rüdenau. Bildunterschrift 2021-07-31 --> Am Naturpark-Parkplatz Winne in Rüdenau. Foto: Ralf Hettler

Wo Pilger sangen

So ist Rüdenau ein toller Startpunkt im Naturpark Bergstraße-Odenwald mit anregenden Wanderwegen in alle Himmelsrichtungen, wie beispielsweise dem Panorama-Wanderweg R 1. Diese Tour beginnt am Naturpark-Parkplatz Lattberg. Von hier aus führt der Weg bergauf an die Lauseiche, an welcher einst die Pilger auf der Wallfahrt zum Kloster Engelberg das ?»Te Deum Laudamus?« gesungen haben. Dort gibt es auch eine Schutzhütte.

Weiter geht es auf einem schmalen Pfad, welcher durch einen herrlichen Mischwald abwärts verläuft bis zu den ersten Häusern von Rüdenau. Von dort aus führt der Weg über das Rüdenauer Feriendorf ins Ohrnbachtal. Die Wanderstrecke verläuft südlich um Rüdenau herum. Weiter geht?'s an der Whisky-Destillerie vorbei, durch Rüdenau hindurch und schließlich auf einem steilen Pfad entlang der Häuserfront zurück in den Wald. Auf dem Weg zum Ausgangspunkt kommen Wanderer an einem Wasserreservoir vorbei.

Vom Naturpark-Parkplatz Winne sind außerdem weitere Rundwanderwege durch den Odenwald ausgeschildert. Hier findet man auch einen Grillplatz mit Schutzhütte und eine Fitnessanlage mit zahlreichen Trainingsmöglichkeiten.

