Von Pfarr- und Klosterkatholiken in Miltenberg

Hellmut Lang und Klaus Hench wecken Erinnerungen an ein kirchliches »Spannungsfeld«

Miltenberg 11.05.2022 - 12:27 Uhr 3 Min.

Zwei Stunden vergingen wie im Flug, als Hellmut Lang (links) und Klaus Hench im Franziskusaal ihre Erinnerungen über den Gegensatz von pfarrkatholisch und klosterkatholisch austauschten.

Die meisten hofften sicher nicht darauf auf einen Beitrag über eine Entwicklung in der katholischen Kirche. Heute folgen nämlich etliche Pfarrer einem Trend, der ein bisschen flapsig in den Medien »Raus aus der Kirche, rein ins Kloster« heißt. In Miltenberg ging es um etwas ganz anderes: Die »Urgesteine«, Lang, Jahrgang 1938, Hench, geboren 1944, ließen mit einer Fülle von Bildern, von Erinnerungen, Geschichten und Anekdoten ihre Jugend im damaligen Spannungsfeld zwischen der Stadtpfarrkirche und der Klosterkirche lebendig werden.

Fit in Latein

Dabei klingt »Spannungsfeld« schon zu dramatisch: Wenn sich der »pfarrkatholische« Lang mit dem »klosterkatholischen« Hench tatsächlich mal an alte Gegensätze und Streitigkeiten erinnerte, dann war das eher witzig und unterhaltsam, eher ein sich »Kabbeln« als ein Streit, auch wenn es um ihre Zeit als Ministranten ging. Henchs augenzwinkernder Vorwurf an die damaligen Ministranten in der Stadtpfarrkirche, darunter auch Hellmut Lang: »Da konnt' man ja nichts werden. Die Kerle sind ja nicht gewichen.« Kein Wunder, dass er sich von der Klosterkirche »abwerben« ließ. Langs Retourkutsche verriet, dass sie damals von den Lateinkenntnissen der Ministranten in der Klosterkirche gar nichts gehalten haben. Ein »Live-Battle« bewies allerdings, dass beide heute noch recht fit sind, wenn es darum geht, das lateinische Stufengebet herunterzurattern.

Diese witzigen kleinen Wortgefechte lockerten die zwei Stunden des Vortrags unterhaltsam auf, der eine Fülle von spannenden Fakten, anekdotischen Geschichten und auch interessanten Einblicken in die Religiosität vor weit mehr als einem halben Jahrhundert bot. Die Besucher beschränkten sich nicht auf Zuhören: Immer wieder mal waren Rufe zu hören, wenn man Menschen und Situationen von früher wiedererkannte, ob es das Osterfeuer, die Glockenweihe, die Einweihung der Brücke - alles in den 50er Jahren - betraf oder das Bild vom Besuch des neuen Bischofs Julius Döpfner am 26.6.1949 in Miltenberg anlässlich Firmung und Visitation. Da erklang mal der Ruf »Die Frau kenn' ich« oder ein überraschtes »Das war mein Onkel!«, wenn ein neues Foto eingeblendet wurde.

Große Wallfahrten

Viel war zu erfahren, für alteingesessene Miltenberger aufgefrischte Erinnerungen, für Gäste von außerhalb neu. Beispielsweise über die Wallfahrt seit der Pestzeit von Miltenberg im Jahr 1631 bis heute mit interessanten Zahlen von 1790. Damals nahmen 1600 Personen teil, laut Unterlagen »Männer, Weiber, ledige Männer und ledige Weibsleut«, darunter 420 aus Miltenberg, 350 aus Bürgstadt und weitere noch mal gut 800 aus elf umliegenden Orten, darunter 33 Leute aus Windischbuchen und drei mehr aus Schippach. Die zeitgenössische Quelle schränkt ein: »Nur allein von Miltenberg und Bürgstadt wird nur eine ordentliche Procession abgeführt. Die übrigen gehen einzeln und truppweiß.«

Man konnte die Bauphasen von Franziskanerkloster und -kirche zwischen 1660 bis 1863 auf einem informativen Grundriss nachvollziehen, hörte das »Gebot« von Pfarrer Carl Wagner: »Der Ministrant gehört am Sonntag in seine Pfarrkirche.« Hench und Lang wissen gut, dass man damals zwischen »Pfarrer« und »Hochwürden« unterschieden hat. Wagner war natürlich »Hochwürden«, streng, ein bisschen steif und etwas unnahbar. Der beliebte und zugewandte Kaplan Paul Hecht war »Pfarrer«. Viel gab es über die Umbauphasen in der Stadtpfarrkirche und der Klosterkirche zu hören, auch Bedauern, wenn zum Beispiel das Verschwinden der Fresken in der Pfarrkirche in den 50ern thematisiert wurde oder wenn sich Hench und Lang darin einig waren, dass man dem schönen Orgelprospekt in der Klosterkirche noch heute nachweint.

Noch zehn Vaterunser

Der Platz reicht nicht, um auch nur die wesentlichen Aspekte der zwei Stunden wiederzugeben. Im Gedächtnis wird bleiben, wie es aussah, wenn Lang mit seinem Freund »Pfarrerles« spielte, ein Spiel, das neben salbungsvollen Worten des Jungen in der Pfarrerrolle auch wegen des handfesten Streits zwischen beiden um den Kelch, einem Weinrömer, für Erheiterung sorgte. Ernster, aber nicht weniger eindrucksvoll ein Brief des Ur-Urgroßvaters von Klaus Hench, Bauer in Bürgstadt, an seinen erwachsenen Sohn Raphael in der »Diaspora« Görlitz im Jahr 1883: Der wurde strengstens vermahnt, auch in der Fremde seine Sonntagspflicht zu erfüllen und nicht bequem zu werden. Es ging eben viel strenger zu, auch und gerade, wenn es um die Religion ging. Als Hellmut Lang wieder mal bei Pfarrer Wagner beichtete, sagte der unerbittlich: »Du hast was vergessen. Du warst unaufmerksam und hast gezappelt.« Die Folge: zehn zusätzliche Vaterunser.

Eine Erkenntnis aus zwei informativen und höchst unterhaltsamen Stunden: Nicht alles war früher besser, aber Erinnerungen lohnen sich - jedenfalls dann, wenn sie von Zeitzeugen wie Hellmut Lang und Klaus Hench ausgebreitet werden.