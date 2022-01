Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Von mutigen Erlenbachern, die Barbarossa retten

Der Sage nach verleiht der Kaiser dem damaligen Dorf zum Dank die Marktgerechtigkeit

Das Markt- und Freiheitszeichen von Erlenbach findet sich an der Musikschule. Die nach oben zeigende Hand macht deutlich, dass die Bürger unter dem Schutz des Kaisers standen. Wer diesen Schutz gefährdete, sollte durch das Schwert gerichtet werden.

Stolz verweisen die Erlenbacher auf das Zeichen der Marktgerechtigkeit, die Kaiser Friedrich Barbarossa Erlenbach 1183 verliehen haben soll. Über einem Torbogen an der Musikschule in der Altstadt prangt ein Kreuz mit Hand, Hahn und Schwert.

Urkundlich ist diese Verleihung nicht belegt. Doch die mündliche Überlieferung spricht eine andere Sprache. Valentin Pfeifer hat die Legende um den Rotbärtigen in seiner Sammlung »Spessartsagen« aufgeschrieben.

Alles beginnt mit erbitterten Kämpfen zwischen Welfen und Staufen, die auch das Dörflein Erlenbach nicht verschont hatten. Mord, Raub, Totschlag. Friedrich von Hohenstaufen, genannt »Barbarossa«, bestieg den Königsthron und befriedete das Reich. Sagen-Sammler Pfeifer zollt in den »Spessartsagen« dem Kaiser Tribut: »Er ließ nur das Recht gelten und ging mit allen Mitteln gegen Verbrecher und Widerspenstige vor. Darüber waren die friedlichen Einwohner froh und standen ihrem Kaiser treu zur Seite.«

Kaiserlicher Übernachtungsgast

Einmal, so heißt es, habe der Kaiser in Erlenbach übernachtet. Da bahnte sich Unheil an: »Gar manche Schnapphähne und Wegelagerer [...] hassten den Kaiser und suchten ihm aus dem Hinterhalt Schaden zuzufügen, wann und wo sie es vermochten. Da nun die Feinde Kunde erhielten, dass sich Friedrich im unbefestigten Dorfe Erlenbach aufhalte, nutzten sie die günstige Gelegenheit zum Überfall und schlichen sich im Schutz der Nacht ans Dorf.«

Doch, schreibt Valentin Pfeifer, man habe die Rechnung ohne die treuen Erlenbacher gemacht. Rastlos und ruhelos hätten die braven Bürgen neben dem schlafenden Barbarossa gewacht - entschlossen ihren Kaiser mit Blut und Leben zu verteidigen. Die Feinde, die sich in der Überzahl wähnten, pirschten sich heran. »Aber da stehen die Erlenbach Männer da und wehren ihnen den Einlass.« Dann geht alles schnell: Barbarossa wird geweckt, das treue Gefolge ergreift die Waffen und das feindliche Gesindel die Flucht. Der Kaiser ist gerettet.

In ihren Theateraufführungen haben die Erlenbacher die Geschichte ausgeschmückt. Dort flüchtet der Kaiser mit ergebenen Erlenbachern in den Wald bei Klingenberg und trifft auf die schöne Lisbeth, die Tochter des Schultheiß. Angesichts der Todesgefahr haben die beiden dann nichts besseres zu tun als ein rothaariges Kind zu zeugen.

Märchenhaftes Sagenende

Lisbeth wird daraufhin zwar nicht in den Adelsstand erhoben, trägt die Schwangerschaft aber mit Fassung und - man möchte meinen - auch ein bisschen mit Stolz. Kaiser Barbarossa reitet mit Lisbeth hoch zu Ross zurück nach Erlenbach, wo er dem Dorf zum Dank die Marktgerechtigkeit verleiht. Eine Sage ganz ohne Spuk und Geister, dafür mit einem märchenhaftem Ende und viel Stoff für Lokalpatriotismus.

Julia Preißer