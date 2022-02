Von Miltenberg nach Dubai: Lehrer-Ehepaar im Interview

"Wir sind eine kleine deutsche Insel"

Michael Lummel und seine Frau Uta Zeug-Lummel in den Bergen in der Nähe von Dubai.

Er ist Schulleiter an der deutschen internationalen Schule, sie unterrichtet dort (siehe "Stichwort"). Zuvor war er Schulleiter am Aschaffenburger Friedrich-Dessauer-Gymnasium, sie Lehrerin am Miltenberger Johannes-Butzbach-Gymnasium. Reporterin Julie Hofmann wollte im Videochat wissen, wie eng die Verbindung zur Heimat noch ist und wie man sich den Schulalltag im Ausland vorstellen kann.

Herr Lummel, Sie haben ja schon mal eine Zeit lang an einer deutschen europäischen Schule in Singapur unterrichtet. Das Internationale ist also eine Leidenschaft von Ihnen. Aber wieso genau haben Sie und Ihre Frau sich dazu entschlossen, nach Dubai zu gehen?

Lummel: Ein Motiv war es, unseren Kindern das internationale Leben zu ermöglichen. Es gibt 144 deutsche Auslandsschulen in der Welt. Zunächst schien es wieder Singapur zu werden. Als Alternative hatten wir uns allerdings auch für Dubai beworben. Das war die Idee meiner Frau.

Zeug-Lummel: Ich habe mir in der Buchhandlung Reiseführer angeschaut und gesehen, dass es dort tolle Landschaften gibt und eine faszinierende arabische Kultur.

Lummel: Für mich war es erst gar nicht attraktiv, ich musste an Skifahren im Einkaufszentrum denken. Dann habe ich mich einen Nachmittag in die Hängematte im Garten gelegt mit der Vorstellung: Wie wäre das jetzt, wenn wir dort leben? Natürlich spielt auch die Schule eine Rolle, aber man denkt an das Gesamtpaket. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man fantastische Wüstentouren und Bergwandern machen kann.

Haben Sie das alles dann auch tatsächlich gemacht?

Zeug-Lummel: Ja, die Wüste liegt vor der Haustüre, wir fahren 15 Minuten dort hin und sind auch viel in den Bergen unterwegs. Am Meer sind wir in 15, 20 Minuten. Wir leben am Stadtrand von Dubai. In die Stadtmitte brauchen wir 25 Minuten. Letztes Wochenende waren wir dort in einer Weltklasse Fotoausstellung und in der Oper. Von der Lebensqualität her ist das wirklich toll.

Lummel: Wir haben auch eine Radstrecke durch die Wüste und man kann vor der Skyline Standup-Paddling machen. Wir haben hier acht, neun Monate hervorragendes Wetter.

Sie sagen, Sie wohnen am Stadtrand. Ist das ein Viertel, in dem viele Ausländer leben?

Lummel: 85 Prozent der Menschen, die in Dubai wohnen, sind Ausländer. Das Normale ist, dass man Nicht-Emirate ist. Neben uns wohnen ein Pakistani, ein Italiener, eine Französin und ein Australier.

Zeug-Lummel: Es wohnen aber auch emiratische Staatsbürger hier. Es ist eine Vielvölker-Community.

Haben Sie noch viel Kontakt zur Heimat?

Lummel: Ja, wir haben viel Kontakt zum Untermain, wir sind ja weiterhin Untermainbewohner. Wir wollen auch wieder dorthin zurückgehen, das ist unsere Heimat. Zu Freunden und Verwandten halten wir treu Kontakt. Und wir haben weiterhin eine Wohnung in Miltenberg. Wir haben aber vor, unseren Vertrag in Dubai zu erfüllen: Das sind insgesamt mindestens fünf Jahre. Von unserer Seite auf jeden Fall einen ganz herzlichen Gruß an Miltenberg!

Zeug-Lummel: Wir kommen immer von Anfang Juli bis August nach Miltenberg. In Dubai hören wir um 5.30 den Muezzin rufen, in Miltenberg wachen wir dann mit den Glocken der Stadtpfarrkirche auf - das ist der große kulturelle Unterschied (lacht).

Sie sprechen den Muezzin an: Sie leben in einem muslimischen Land. Gibt es in diesem Zusammenhang Einschränkungen?

Zeug-Lummel: Ich kann als Frau im Bikini an den Strand gehen, darf im Grunde alles tun, was ich auch in Deutschland tue, ins Kino gehen und in die Oper et cetera. Wir können hier ganz westlich leben. Aber ich respektiere die Kultur und habe immer ein Tuch dabei, um gegebenenfalls meine Knie zu bedecken.

Lummel: In unserer Freiheit, wie wir uns geben und bewegen, sind wir nicht eingeschränkt. Es ist ein friedliches Nebeneinander und Miteinander der verschiedenen Kulturen und Religionen. Ein Drittel unserer Schüler sind Muslime - das ist einfach normal und selbstverständlich. Viele vom Sicherheitspersonal sind aus Indien oder Pakistan. Muslime, Buddhisten, Hindus - alles lebt neben einander.

Sie reden von Sicherheitspersonal an der Schule. Ist Sicherheit ein großes Thema?

Lummel: Es gibt in keiner Weise ein Sicherheitsproblem. Wir müssen keine Angst haben, dass jemand mit der Waffe an die Schule kommt. Security ist Standard an internationalen Schulen.

Zeug-Lummel: Security gibt es zum Beispiel auch am Einkaufszentrum.

Wenn Journalisten an Dubai und die absolutistische Monarchie dort denken, dann denken sie auch immer gleich an das Thema Menschenrechte. Wollen beziehungsweise können Sie etwas dazu sagen?

Lummel: Bei uns im Alltag sehen wir keine Probleme. Viele Frauen sind berufstätig. Es gibt allerdings natürlich auch Frauen, die wissen: Wenn sie verheiratet werden, werden sie nicht mehr arbeiten. Beide Realitäten existieren nebeneinander. Ein Thema, das komplex diskutiert wird und komplex ist, ist die arbeitsrechtliche Situation. Es gibt viele sehr reiche Menschen, aber auch Menschen aus armen Ländern, die hier im Straßenbau oder als Kindermädchen arbeiten. Auf der einen Seite kann man sagen, das sind sehr geringe Löhne und es ist Ausbeutung. Auf der anderen Seite ist es im Verhältnis zu dem, was sie daheim verdienen, viel Geld. Und es ist eine riesige Chance für Menschen, hier eine Zeit lang zum Beispiel als Security zu arbeiten und dann in der Heimat ein gemachter Mann zu sein.

Kommen wir zur deutschen Schule. Sie sagten, ein Drittel der Schüler seien Muslime. Was sind die Motive, sich dort anzumelden?

Lummel: Im Kindergarten nehmen wir auch Kinder auf, die kein Deutsch können. Das sind vor allem Kinder aus Ägypten, denn für die Ägypter ist die deutsche Bildung das Nonplusultra. Für sie ist ausschlaggebend, dass man in Deutschland kostenlos studieren kann. Das andere Extrem sind Kinder mit deutschen Eltern, die in Deutschland aufgewachsen sind. Dazwischen gibt es alle möglichen Schattierungen.

Was ist der größte Unterschied zwischen Ihrem früheren und dem jetzigen Schulalltag?

Zeug-Lummel: Das Unterrichten ist fordernder. Wir sind eine Gesamtschule, das heißt, ich habe in meiner Klasse Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten sitzen. Allen gerecht zu werden, ist der größte Unterschied. Sport ist auch anders, da gibt es keine Trennung nach Jungs und Mädchen. Dadurch ist der Ansporn sehr groß.

Lummel: Was noch ein Unterschied ist: Wir haben eine sehr hohe Anspruchshaltung, denn die Eltern zahlen für die Privatschule viel Geld. Da muss zum Beispiel das Distanzlernen bei Corona schnell funktionieren, sonst gibt es Beschwerden.

Zeug-Lummel: Und die Eltern erwarten gute Noten von ihren Kindern.

Gibt es viele Privatschulen in Dubai?

Lummel: Wir haben 225 Privatschulen in Dubai. Die Konkurrenz ist riesengroß. Aber wir sind eine kleine deutsche Insel. Wir haben zum Beispiel eine Mottowoche zu Fasching.

Zeug-Lummel: Wir feiern aber auch muslimische Feiertage.

Lummel: Das Schulmotto ist: Weltbürger setzen Segel. Das ist ein ähnlicher Gedanke wie beim Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg, das eine "dynamische Schule der Vielfalt" ist. Ich erinnere mich gerne an meine Zeit am Dessauer-Gymnasium. An der deutschen Schule in Dubai werden die Kinder wunderbar darauf vorbereitet, in der internationalen Welt erfolgreich zu sein. Alles hat einen deutschen Markenkern, auch die Art und Weise, wie wir Konflikte lösen.

Wie löst man denn Konflikte auf Deutsch?

Lummel: (lacht) Deutsche haben schon so eine Art, die ihnen als plump und direkt vorgeworfen wird. Aber ich empfinde das als ehrlich.

Gibt es noch etwas, das Sie unseren Lesern in der Heimat gerne mitteilen möchten?

Zeug-Lummel: Was mich ein bisschen aufregt, ist, wie die deutsche Presse über Dubai schreibt. Da ist Vieles klischeebehaftet. Glitzer und Glamour ist nur ein kleiner Teil, der viel größere Teil ist arabische Kultur und Gastfreundschaft. Wir sind total happy hier. Wir hatten auch schon ein paar Besucher und die waren alle total erstaunt, wie Dubai wirklich tickt.

Julie Hofmann

Stichwort: Deutsche internationale Schule Dubai Die deutsche internationale Schule in Dubai kann vom Kindergarten bis zum Abitur besucht werden. Es handelt sich um eine Privatschule, die Kinder tragen Schuluniformen. Unterrichtssprache ist Deutsch. Derzeit sind dort laut Angaben des Schulleiters Michael Lummel 840 Kinder angemeldet. Rund 100 Lehrer betreuen sie. Schulleiter Lummel unterrichtet Englisch, seine Frau Uta Zeug-Lummel ist Lehrerin für Englisch und Sport. (juh) Weitere Informationen: www.germanschool.ae