Wie die Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf hilft

Von klein auf Schwächen zu Stärken machen

Von links Dominik Voß, Leiter der Janusz-Korczak-Schule, Heilpädagogin Özgül Öztürk und Eva Maria Eck vom mobilen sonderpädagogischen Dienst. Sonderpädagogischer Förderbedarf hat viele Aspekte: Unser Symbolfoto zeigt ein Kind mit eingeschränkter Wahrnehmung und Motorik. An der Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld wird die Unterstützung für jedes Kind individuell angepasst.

Und die gibt es: zum Beispiel von der Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld. Hier können nicht nur Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen einen auf sie abgestimmten Unterricht besuchen. Die Fachkräfte beraten schon Eltern von Kindern ab dem 4. Lebensjahr bei der Frage, welche pädagogische Lösung am besten für ihr Kind ist. Mit 42 Kindergärten arbeitet die Janusz-Korczak-Schule zusammen.

Heilpädagogin Özgül Öztürk arbeitet in der sogenannten schulvorbereitenden Einrichtung der Schule (SVE), und kümmert sich um Vorschulkinder mit Entwicklungsverzögerungen. Zusätzlich ist sie an vier Stunden in der Woche als mobile sonderpädagogische Hilfe in Kindergärten im nördlichen Landkreis unterwegs. Kollegin und Lehrerin Eva Maria Eck ist nicht nur für die Inklusionsberatung am Staatlichen Schulamt zuständig, sie arbeitet für die Korczak-Schule im sogenannten mobilen sonderpädagogischen Dienst (MSD) mit 21 Grund- und Mittelschulen zusammen und betreut die etwas älteren Kinder.

Die Eltern entscheiden

Wie und wo dann das Kind gezielte Förderung enthält, entscheiden letztendlich immer die Eltern: Öztürk und Eck geben lediglich Empfehlungen ab. Und diese Empfehlung muss nicht immer der Besuch einer Förderschule sein, manchmal rät Öztürk auch zu Ergo- und Psychotherapie oder Logopädie. Sie und ihre Kollegin stehen auch im Austausch mit Kinderärzten. »Wir wollen gerade die Zeit im Kindergarten bestmöglich nutzen, beraten auch die Erzieher«, so Öztürk. Die Übergangszeit zwischen Kindergarten und Schule soll so individuell wie möglich gestaltet werden. Gemeinsam mit den Betreuern im Kindergarten beobachtet sie das Kind allein und in der Gruppe und versucht, den Bedarf zu ermitteln. Braucht das Kind Förderung bei der Sprache? Oder hat es Probleme in der Wahrnehmung und Motorik, die sich dann auf das »Lernen« auswirken?

»Es geht darum zu erkennen, was die lernhemmenden Faktoren sind«, erklärt Schulleiter Dominik Voß. Psyche, Intelligenz, soziokulturelles Umfeld - all das und vieles mehr wird berücksichtigt. Vor allem aber will man den Eltern Hemmungen und Bedenken nehmen. Ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf soll nicht als Stigmatisierung gesehen werden. »Wir schaffen Transparenz und Vertrauen, nehmen Eltern Ängste, wenn diese sich zunächst hilflos fühlen«, sagen Eck und Öztürk. Und bei allen Entscheidungen gilt: Sie sind niemals unwiderruflich. Auch wenn sich ergibt, dass der Besuch einer Förderschule die beste Lösung ist, heißt das nicht, dass das Kind niemals wieder zurück in eine Regelschule kann. »Die Rückführung steht immer an erster Stelle«, so der Schulleiter. Und manchmal fühlt sich ein Schüler in der Förderschule auch so gut aufgehoben und wohl, dass er diesen Weg weitergeht.

Die Nachfrage ist immer da, in der Zeit zwischen September 2022 bis Januar 2023 hat Öztürk 15 Kinder im Kindergartenalter betreut, wobei sie betont, dass diese Zahl sich immer ändert - genau wie die Zahl der Kinder, die die schulvorbereitende Einrichtung der Korczak-Schule besuchen. »An unserer Schule werden immer wieder neue Kinder aufgenommen, andere wechseln zurück an die Regelschule«, so Schulleiter Voß. Und egal an welcher Schule das Kind seinen Weg geht: der Inklusionsgedanke ist Aufgabe aller Einrichtungen. Eva Maria Eck arbeitet seit neun Jahren im MSD und weiß aus Erfahrung, dass es sich immer lohnt, schon im Kindergarten Förderbedarfe zu erkennen und nicht erst dann, wenn das Kind auffällig wird. Dann sei eine optimale Begleitung möglich. Sie führt auch viele Elterngespräche, geht mit ihnen, Lehrern und Erziehern, aber auch dem Kind in die Janusz-Korczak-Schule, um sich alles anzuschauen. »Hier sind letztendlich auch ganz normale Kinder und Jugendliche, die in kleinen Gruppen strukturiert lernen«, so Eck.

Sie und Öztürk haben sehr wohl einen gestiegenen Bedarf an ihren Angeboten festgestellt. Die Kinder haben mehr sozialen und emotionalen Förderbedarf als noch vor zehn Jahren, auch ADHS und Autismus haben zugenommen. Hinzu kommen noch sprachliche Probleme, nicht nur durch die Flüchtlingswelle, sondern auch Zuzüge aus dem EU-Ausland.

Und dann kam Corona: »Viele Kinder müssen erst wieder Sozialverhalten lernen, wir beobachten Entwicklungsverzögerungen. Manche Kinder können nicht einmal einen Stift halten, hinzu kamen überforderte Eltern«, erzählt Schulleiter Voß. Die Nachfrage nach einem Platz an seiner Schule ist groß, viele Kinder müssen manchmal länger im Kindergarten bleiben, bis wieder etwas frei ist. »Das ist dann eine große Aufgabe für die Erzieher.«

Nah am Menschen

Trotz aller Herausforderungen mögen Öztürk und Eck ihre Arbeit. »Es ist schon schön zu sehen, wie Kinder zu ganz eigenen Individuen werden, die man von klein auf kennt«, sagt Öztürk. Die Persönlichkeit eines Kindes im Kindergartenalter sei ein weites Feld. »Da kommen dann manchmal Entwicklungssprünge, mit denen man gar nicht gerechnet hat.« Eck ergänzt: »Ich freue mich auch, die Eltern dann wiederzutreffen.« Sie merkt dann, wie die Vertrauensbasis gewachsen ist und sowohl Eltern und Kind stärker geworden sind. »Insgesamt ist unsere Arbeit sehr bereichernd«, sagt auch Schulleiter Voß. »Immer nah am Menschen.«

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Die Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld Derzeit besuchen laut Schulleiter Dominik Voß 154 Kinder und Jugendliche der ersten bis neunten Jahrgangsstufe in 14 Klassen die Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld, an der 36 Lehrer arbeiten. Träger der Schule ist der Landkreis Miltenberg. Hier gibt es zunächst die sogenannte schulvorbereitende Einrichtung (SVE). In zwei Gruppen werden Kinder mit Entwicklungsverzögerungen im Jahr vor der Einschulung unterstützt. Außerdem bietet die Schule eine Stütz- und Förderklasse (SFK), die Kinder von der Jahrgangsstufe eins bis vier mit dem Schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung besuchen. Die Jahrgänge eins bis neun sind aufgeteilt in drei Förderstufen: In Förderstufe eins ist der Unterricht in Anlehnung an den Grundschullehrplan der ersten und zweiten Klasse auf drei Jahre verteilt. Förderstufe zwei umfasst die Klassen drei und vier, die dritte Förderstufe schließlich die Klassen fünf bis neun. Ziele des Unterrichts sind die Rückführung an eine Regelschule und die Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben durch Ausübung eines Berufes. (mir) Infos:www.jkselsenfeld.de