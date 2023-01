Glanz, Glamour und finstere Geschicnten: Führungen zeigen, was Michelstadt im Jahr 2023 alles zu bieten hat

Blick in den Odenwald: Braunwarth übernimmt Bäckerei Hillerich in Seckmauern

Odenwaldkreis 04.01.2023

Michelstadt lockt mit einem großen Angebot an Stadt- und Themenführungen Gäste in die größte Stadt des Odenwaldkreises.

Überblick: Auf mehr als 30 Seiten stellt das Kulturamt von Michelstadt sein Programm an Stadtführungen vor, die im neuen Jahr angeboten werden. Neben der klassischen Altstadtführung sind in der Broschüre auch Stadt-, Themen-, Objekt- und Naturführungen beschrieben. Die Michelstädter Gästeführer nehmen die Besucher auch mit auf ihre Mittelalter-Führung, hin zu unbekannten Orten und erzählen finstere Geschichten. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Kulinarische und die Bier(ver)führung, bei denen die Gaumen der Teilnehmer verwöhnt werden.

Die neue Führung »Mit Glanz und Glamour« durch Michelstadt verspricht einen lustigen Rundgang für Paradiesvögel. Ebenfalls unterhaltsam sind die Sprichwortführung, die Nachtpatrouille oder der Besuch der jüdischen Orte im Stadtgebiet. Auch die Unterwelten- und die Räuberführungen sind wieder mit im Programm. Für Kinder und Jugendliche werden altersgerechte Führungen zusammengestellt. Wie das Kulturamt mitteilt, werden für Einzelpersonen und Kleingruppen »offene Termine« angeboten, zu denen man sich anmelden kann. Für größere Gruppen können Führungen zum Wunschtermin bei der Gästeinformation angefragt werden. Die Broschüre ist online abrufbar oder kann unter 06061 74610 oder per E-Mail an touristik@michelstadt.de bestellt werden.

Übernahme: Nach mehr als 40 Jahren Bäckerhandwerk sind Harald und Birgit Hillerich in den Ruhestand gewechselt. Was bleibt, ist der Laden in der Hauptstraße von Seckmauern, der nach einer kurzen Umbauphase am Samstag, 7. Januar, um 5 Uhr wieder geöffnet hat. Unter neuer Leitung werden frische Backwaren aus eigener Herstellung angeboten, die aus der Altstadtbäckerei Braunwarth in Obernburg kommen. Bäckermeister Nick und Ehefrau Nina haben dort den Familienbetrieb vor 18 Jahren übernommen. Dazu zählt jetzt auch der Standort in Seckmauern, der von Jahresbeginn an von dem Ehepaar als Filiale geführt wird. Alle sieben Beschäftigte werden weiterbeschäftigt, hat die Fachverkäuferin bestätigt. Die Bäcker wechselten in die Backstube nach Obernburg; die Verkäuferinnen sorgen dafür, dass der Laden zu ähnlichen Zeiten wie gewohnt geöffnet hat. Die neuen Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 4.30 bis 15.30 Uhr und samstags von 5 bis 11.30 Uhr.

»Auch das Brotmobil wird wie gewohnt unterwegs sein«, kündigt Nina Braunwarth den nächsten Schritt an, der in ein paar Tagen folgen wird. Ein gelungener Wechsel findet sie, der ein gewohntes Angebot in Seckmauern sichern hilft. Bei der Suche nach einer Lösung sei das Paar Hillerich auf sie zugekommen und unkompliziert sei man sich einig geworden. »Es ist uns sehr wichtig, dass unser Handwerk gut vertreten und keine Handelskette zum Zuge gekommen ist«, sagt sie. Mit der Übernahme werde die Backstube in Obernburg besser ausgelastet, was den Kostendruck senken helfe. In der Altstadtbäckerei werden keine Fertigprodukte sowie keine Konservierungs- und Zusatzstoffe verarbeitet, versichert die Inhaberin. Favorit ist das Häckerbrot, ein Brot bestehend aus hauseigenem Natursauerteig mit Anteilen zu 85 Prozent Roggen- und 15 Prozent Weizenmehl.

Beruhigung: Anlässlich des Jahreswechsels hat der »Blick in den Odenwald« auch den aktuellen Stand zur Coronalage im Odenwaldkreis ins Visier genommen und einen Vergleich zum Vorjahr gezogen. Insgesamt hat sich nach Angaben des Kreisgesundheitsamts die Lage beruhigt und mit einer Siebentage-Inzidenz von 209,4 (Stand Mittwoch) auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Vor einem Jahr betrug der Wert 181,9. Im Kreisgebiet hat sich nach Behördenangaben mit 46.099 Personen inzwischen fast jeder zweite Einwohner infiziert. An in Zusammenhang mit einer Erkrankung verstorbenen Personen sind 252 bekannt geworden. Dies sind deutlich weniger als im Jahresverlauf 2021, als zum Jahresende die Zahl bei 200 gelegen hat.

Die aktuell bekannten 203 Fälle an Neuinfektionen verteilen sich altersgemäß relativ gleichmäßig. Mit 43 Fällen ist die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen am stärksten betroffen, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen (34) und 40- bis 49-Jährigen (33). Angespannt bleibt die medizinische Versorgung auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis (GZO) in Erbach. Hier werden derzeit 14 Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Bei zwei Personen steht das Testergebnis noch aus. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich zehn weitere Patienten. Vor einem Jahr zeichnete die Momentaufnahme ein vergleichbares Bild mit 17 Patienten in Erbach; darunter drei auf der Intensivstation und sechs weiteren Behandlungsfällen in anderen Kliniken.

Manfred Giebenhain