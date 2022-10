Drei Beispiele, wie Kommunen im Landkreis Miltenberg Energie sparen

Von kälteren Räumen bis zu weniger Weihnachtsbeleuchtung

Weihnachtsbeleuchtung 2021 an der Miltenberger Mainpromenade: Viele Kommunen reduzieren dieses Jahr entweder die Beleuchtung oder zumindest die tägliche Dauer des Lichterglanzes. Archivfoto: Marco Burgemeister

In Obernburg habe der Arbeitskreis Energieeinsparung, in dem verschiedene Fachbereiche der Stadtverwaltung mitwirken, Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt, wie Antonia Mann, Geschäftsleiterin der Stadt, mitteilt. Sie schildert die Ergebnisse: Beispielsweise sollen Durchgangsbereiche nicht mehr beheizt werden - außer, es gibt dafür sicherheitstechnische Gründe. Weiter verfolgt Obernburg den Ansatz, dass öffentliche Gebäude weniger beheizt werden sollen als bisher, abgestuft nach Aufenthaltsform/Tätigkeit.

Mann berichtet weiter, dass an Waschbecken nur noch kaltes Wasser zur Verfügung stehen soll, wenn nichts anderes aus hygienischen Gründen vorgeschrieben ist. Zudem setze die Verwaltung auf LED-Leuchten. Bildschirme und Geräte würden außerhalb der Dienstzeiten ausgeschaltet. Dabei setzt Obernburg auf umfassende Information, wie Mann erklärt: "Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung werden mit Energiespartipps versorgt und bei der Umsetzung unterstützt." Im Zuge des Energiesparens werde auch die nächtliche Außenbeleuchtung an städtischen Gebäuden und an Kirchen abgeschaltet - Sicherheits- und Notbeleuchtung bleibe bestehen. "Wir setzen den Maßnahmenkatalog, der aus den Verordnungen hervorgeht, um und hoffen, so unseren Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten und mit gutem Beispiel voranzugehen", fasst Mann zusammen.

Großheubach geht ebenso in die Sparoffensive. Bürgermeister Gernot Winter informiert, dass öffentliche Gebäude - das Historische Rathaus und das Kloster Engelberg - abends und nachts nicht mehr angestrahlt werden. Darauf, wie in öffentlichen Räumen geheizt werde und auf die Notwendigkeit des dortigen Heizens werde verstärkt geachtet. Parallel dazu werden weitere Maßnahmen und Optionen geprüft, wie Winter mitteilt: "Für die mögliche Errichtung einer Photovoltaikanlage auf unserer Schule wird aktuell eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Ebenso planen wir, die Gasheizung der Schule durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Auch dies wird in der Machbarkeitsstudie überprüft."

Miltenbergs Geschäftsleiter Andreas Weber erläutert, dass bereits im Frühsommer 2022 Bürgermeister Bernd Kahlert die Verwaltung/die EMB (Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt) angewiesen habe, dass die Anstrahlung öffentlicher Gebäude eingestellt und die Straßenbeleuchtung reduziert werden solle. Diese Vorgehensweise habe der Stadtrat mit einem Beschluss vom 28. Juli bestätigt. Ebenfalls sei im Hallenfreibad über den Sommer der Saunabetrieb eingestellt, auf die Beheizung der Außenbecken verzichtet und die Temperatur in der Halle dauerhaft gesenkt worden. Geplant sei bei der EMB, die Eigenerzeugungskapazitäten auszubauen und vorhandene Erzeugungsanlagen durch alternative Energieformen zu ersetzen oder zu ergänzen. Miltenberg setzt ebenfalls auf einen Maßnahmenkatalog, der unter anderem das Reduzieren von Raumtemperatur und das Ausschalten von Elektrogeräten, wenn diese gerade nicht benötigt werden, vorsieht.

Laut Weber sollen an einer zentralen Stelle innerhalb der Stadtverwaltung sowohl Mitarbeiter als auch Bürger Vorschläge zum Energiesparen einbringen können, die dann geprüft würden. Weber weist darauf hin, dass die Stadt sich dem Thema Energiesparen schon zeitnah angenommen habe und es weiterverfolgen werde: "Es ist wichtig, ein Signal zu setzen, damit die Bürger angehalten werden, nach allen Möglichkeiten Energie einzusparen."

Zusätzlich erwägen Kommunen auch, in Sachen Weihnachtsbeleuchtung sparsamer zu sein. "Diesbezüglich kann man es ja nur falsch machen. Dennoch: Sinn macht nur ›ganz oder gar nicht‹. Daher: Wir verzichten heuer komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Straßen. Einzig am Historischen Rathaus wird der große Christbaum - wie immer - mit elektrischen Kerzen bestückt. Diese werden allerdings mittels Zeitschaltuhr am Abend nur bis 22 Uhr brennen und dann noch morgens ab 6 Uhr bis es hell wird", berichtet Großheubachs Bürgermeister.

Die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt Miltenberg sei, so der Geschäftsleiter, schon vor einigen Jahren komplett auf LED umgestellt worden, sodass in diesem Bereich nur ein minimaler Energieverbrauch zu Buche schlage. Da aber jede Kilowattstunde zähle, habe der Stadtrat beschlossen, dass die Dauer der Beleuchtung täglich reduziert wird. "Auf der einen Seite ist es wichtig, auch hier ein Zeichen zum Energiesparen zu setzten - allerdings ist die Weihnachtszeit für den Einzelhandel und auch die Bürger eine ganz besondere Zeit, die nicht im Dunkeln verbracht werden soll", so Weber.

mab

Hintergrund: Kommunen und das Einsparpotenzial von LED-Beleuchtung LED-Lampen bei der Straßenbeleuchtung bieten Kommunen Einsparpotenzial. So berichtet beispielsweise Obernburgs Geschäftsleiterin Antonia Mann, dass sich der Stadtrat in seiner Sitzung vom 8. September für eine Umrüstung auf LED-Leuchten unter Ausschöpfung der 25 Prozent KfW-Förderung ausgesprochen habe. Der Umsetzungszeitraum betrage ein Jahr. Auch in vielen anderen Städten und Gemeinden setzt man auf LED oder will dies noch tun. Bespiel Großheubach: "Der ursprüngliche Plan war, ab 2022 sukzessive die Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen. Jedes Jahr etwa 50 bis 100 Brennstellen. Da wir heuer sehr spät mit dem Haushalt dran sind, wird das erst ab 2023 erfolgen können", informiert Bürgermeister Gernot Winter. Die Kommune lasse gerade ein Angebot erarbeiten, um die LED-Umstellung in einer, zwei oder drei Etappen umzusetzen. Er sagt: "Die Einsparmöglichkeit an Strom liegt bei circa 50 bis 70 Prozent, je nachdem, wie alt das derzeitige Leuchtmittel ist. Was das bei den explodierenden Strompreisen bedeutet, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Vor dem Strompreisanstieg wurde uns eine Amortisation der Umrüstungskosten in etwa 3,5 Jahren prognostiziert." Und auch die Kreisstadt setzt auf LED: Miltenberg habe in den vergangenen Jahren den Großteil ihrer Straßenbeleuchtung sukzessive umgerüstet und sei noch dabei, dies unter Verwendung von Fördermitteln weiter zu tun, so Andreas Weber, Geschäftsleiter der Stadt. Momentan erfolge die Ausführung in Breitendiel, Miltenberg West und Mainbullau Siedlung. Die Energieeinsparung gegenüber konventioneller Beleuchtung betrage ungefähr 80 bis 85 Prozent. Weber nennt ein Beispiel zur Einsparung: In einem Gebiet mit rund 234 Lichtpunkten, die umgerüstet wurden, betrage die jährliche Einsparung um die 85.000 Kilowattstunden und die CO2-Einsparung über die gesamte Lebensdauer 997 Tonnen. (mab)