Von hydrolysierten Proteinen und Biogemüse aus China

Kabarettist Philipp Weber serviert in der Mönchberger Kulturhalle »Futter - streng verdaulich«

Mönchberg 01.08.2022 - 18:52 Uhr 1 Min.

Ein gut aufgelegter Philipp Weber weiß sein Publikum mit seinem Programm "Futter - streng verdaulich" in der Sport- und Kulturhalle in Mönchberg bestens zu unterhalten.

Zunächst begrüßten VfL-Vorsitzender Martin Roob sowie Bürgermeister Thomas Zöller als Veranstalter die Gäste in der nahezu voll besetzten Halle. Leider verzögerte die etwas bockige Technik den Auftritt von Philipp Weber. Nach zweimaligem Anlauf klappte es dann auch mit dem Ton.

Lehrreiches amüsant verpackt

Schnellredner Philipp Weber sezierte in seinem Programm nicht nur genüsslich die Ernährungsgewohnheiten seiner Mitmenschen. Ebenso bekam die Lebensmittelindustrie und die Auswüchse von Food-Design ordentlich ihr Fett weg.

Dazu gab es allerhand Lehrreiches und Interessantes amüsant verpackt. So gab der Kabarettist zum Besten, in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wird cholesterinfreies Wasser angeboten. Weber - selbst übrigens studierter Naturwissenschaftler - klärte sein begeistertes Publikum auf, dass zum einen der menschliche Körper Cholesterin selbst herstellt und Wasser bestimmt keines enthält. Zum anderen wusste er zu berichten, dass das menschliche Gehirn zu 90 Prozent aus Cholesterin besteht. »Das Einzige was in Amerika cholesterinfrei ist, das ist Donald Trump,« resümierte er und erntete schallendes Gelächter.

Der Höhepunkt des Abends war das Tütensuppenraten. Tatsächlich hatten die Inhaltsstoffe, die Weber vorlas, durchaus das Potenzial in einem Chemiebaukasten zu landen. Hydrolysierte Proteine, Reaktionsaromatisiertes Rindfleisch oder explosionsgetrockneter Sellerie sind nur ein paar der Zutaten, die man in einer solchen Fertigsuppe findet, die den Zusatz »Nach Hausfrauenart« enthält. Weber stellte fest: »Meine Mutter war ja auch Hausfrau und wie oft hat meine Mutter zu mir gesagt: »Sohn, meine hydrolysierten Proteine sind alle. Geh doch mal zur Nachbarin, hol neue und bring gleich auch noch eine Tasse reaktionsaromatisiertes Rindfleisch mit.«

Auch andere Auswüchse des Lebensmittelkonsums wurden von Weber auseinandergenommen. So stammt seiner Aussage nach ein Großteil des importierten Biogemüses aus China. Er stellte fest, dass er Biogemüse aus China genauso viel vertraut wie Sexspielzeug aus dem Vatikan.

Inhaltsstoffe? - Völlig Wurst!

»Wir wissen nicht mehr, was wir essen«, war sein Fazit. Eine Bemerkung, die für viel Applaus sorgte: Sein Nachbar beispielsweise besitzt einen Grill im Wert von 900 Euro, auf den er Würstchen für 99 Cent schmeißt. Er sei natürlich Impfgegner - weil man ja nicht weiß, was da drin ist, im Impfstoff!

Nach rund zwei Stunden - und ordentlich strapazierten Lachmuskeln - endete der großartige Auftritt von Philipp Weber. Das begeisterte Publikum ließ ihn erst nach einer Zugabe gehen.

Miriam Weitz