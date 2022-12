Von-Hauck-Straße saniert und verkehrsberuhigt

Umbau: Kostenplan von 745.000 Euro in Miltenberg-Nord eingehalten - Namensgeber war Bischof von Bamberg

Miltenberg 21.12.2022

Verkehrsfreigabe der Von-Hauck-Straße in Miltenberg durch (von links) Christian Reinhardt von der Baufirma Brandel, Bürgermeister Bernd Kahlert und Planer Nils Eilbacher. Foto: Stadt Miltenberg

Nach grundlegender Sanierung ist die Von-Hauck-Straße im Miltenberger Stadtteil Nord am Montag vom Bürgermeister Bernd Kahlert am Montag wieder für den Verkehr freigegeben worden - oder besser für die Anwohner, denn jetzt ist die 120 Meter lange Straße als »verkehrsberuhigter Bereich« ausgewiesen, in dem nur Schrittgeschwindigkeit, also maximal sieben Stundenkilometer schnell, gefahren werden darf.

Vor den Erneuerung war die Straße in denkbar schlechtem Zustand und auch die Ver- und Entsorgungsleitungen unter dem Asphalt waren marode. Unter der Bauleitung des Miltenberger Ingenieurbüros Eilbacher wurden Kanal, Wasser- und Stromleitungen neu verlegt, Straßenaufbau und -belag grundlegend erneuert und auch neue Straßenlampen aufgestellt. Für die im Mai diesen Jahres begonnene Maßnahme hatte die Stadt in ihrem Haushalt 745.000 Euro bereitgestellt. Laut Kahlert ist der Umbau noch nicht komplett abgerechnet, aber es sei wohl gelungen, unter den kalkulierten Kosten zu bleiben. Die Arbeiten seien reibungslos verlaufen, auch weil die Stadt die Anwohner von Anfang an beteiligt und informiert habe.

Namensgeber der Straße ist Johann Jakob von Hauck, der 1861 in Miltenberg geboren worden war und später Erzbischof von Bamberg wurde.

