Von Frosch bis Astronaut: Wir wollen eure Faschingskostüme sehen

Gewinnspiel

Miltenberg 01.02.2023 - 11:00 Uhr < 1 Min.

Großheubach, Nachtumzug. Großheubach, Nachtumzug. Großheubach Nachtumzug die Weilbacher Frösch. Foto: Dominik Pagio

Schickt uns bis Aschermittwoch, 22. Februar, um 12 Uhr ein Foto von euch in Verkleidung - und zwar per E-Mail an redaktion.obernburg@main-echo.de oder per Direktnachricht auf unserem Instagram-Kanal @main_echo.de. Wir ziehen per Zufall drei Gewinner. Unter allen Einsendungen verlosen wir drei Einkaufsgutscheine der M-City im Wert von jeweils einmal 10 Euro, einmal 20 Euro und einmal 30 Euro. Ob als Frosch, Astronaut oder ganz was anderes - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir sind gespannt auf eure Beiträge!

Miriam Schnurr