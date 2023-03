Von Freitagsfisch und Fastenfrevel

Früher galten in katholischen Gegenden strenge Regeln

Miltenberg 24.03.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Die Rute war das Erkennungszeichen und Standessymbol des Lehrers, wie der Holzschnitt aus dem Jahre 1592 zeigt. Auch Johannes Butzbach wurde für seine Notlüge wegen des Freitagsgebots in der Schule bestraft. Der heilige Ulrich mit dem Fisch in einer modernen Gestaltung. Bei einer Langzeitbelichtung verwischen die dahinziehenden Wolken über der Kartause Grünau bei Schollbrunn. Foto: Thilo Winkelmann

Eine Legende erzählt beispielsweise, dass Bischof Ulrich von Augsburg einem Sendboten an einem Freitagmorgen versehentlich ein Stück Bratenrest, das von seiner Abendmahlzeit am Donnerstag noch auf dem Tisch stand, als Wegzehrung für den Rückweg mitgegeben habe. Der Herzog von Bayern, dem der Bote den Brief Ulrichs überbrachte und von dem Bratenrest erzählte, wollte den Bischof als Fastenbrecher bloßstellen, der das Fleischverbot am Freitag übertreten hat. Er forderte deshalb den Boten auf, ihm das Fleischstück als Beweis des Fastenfrevels zu zeigen. Der Bote öffnete daraufhin seine Tasche, aber fand darin kein Fleisch, sondern einen Fisch.

Dieses Freitagswunder befreite nicht nur den Bischof vom Vorwurf der vorsätzlichen Übertretung des Fastengebotes, sondern erinnert auch daran, dass der Verzehr von Fisch an Freitagen und Fasttagen erlaubt war. Fisch galt einfach nicht als Fleisch. So verwundert es nicht, dass gerade die Mönche - wie in Amorbach oder bei der Karthause Grünau - intensiv Fischzucht betrieben (und Starkbier brauten), um die Fastenzeit besser überstehen zu können. »Käm' dann die böse Fastenzeit, so wär` ich fest dabei, bis ich mich elend abkasteit mit Lachs und Hühnerei, spöttelte später der Dichter und Humorist Wilhelm Busch über die »Pfaffen«. Der Begriff »Fisch« wurde übrigens durchaus großzügig gehandhabt: Auch der Biber ging mit seinem schuppigen Schwanz und seiner aquatischen Lebensweise als Fischgericht durch.

Lüge nach dem Schulschwänzen

Der Miltenberger Johannes Butzbach (1477-1516) war von seiner Tante in der Gottesfurcht, in seinen Geboten, im Beten und anderen guten Sitten« erzogen worden, wie er in seinem autobiografischen »Wanderbüchlein« geschrieben hat. Da saß nun das »Muttersöhnchen«, das in einem reichen Hause wohlbehütet aufgewachsen war, mit seinen Altersgenossen auf derselben Schulbank. Der zarte, zurückhaltende Johannes unterschied sich von den lebenstüchtigeren, robusten und teils derben Schulkameraden nicht nur in der Kleidung - er war ihnen wohl auch nicht recht gewachsen.

So fing er an, immer mal wieder die Schule zu schwänzen. Er versteckte sich unten am Main in einem Boot, wartete dann, bis die Schule aus war und schlich sich vorsichtig und ängstlich nach Hause. Schulschwänzen war ihm eine Notwehr. Und für diese Notwehr wurde er auch noch bestraft.

»Wenn ich aber vom Lehrer, den ich über alles fürchtete, wegen meiner Absenz ausgefragt wurde, pflegte ich notgedrungen zu sagen, ich sei auf Geheiß der Eltern daheim zurückbehalten worden und hätte dieses oder jenes getan«, schildert Butzbach seine Gewissensnöte. »Als ich aber an einem Freitag (?) wieder nach dem Grund meines Fehlens befragt wurde, gab ich wegen meiner übermächtigen Angst vor Strafe unüberlegt zur Antwort, ich hätte den Braten über dem Feuer gedreht, und als ich vielleicht sonst noch irgendeine an jenem Tag ungewöhnliche Arbeit hinzufügte, um mich zu entschuldigen, da musste ich die Strafe, die ich schon längst verdient hatte, endlich auf mich nehmen. Hatte ich Narr doch nicht daran gedacht, welcher Tag damals war! Durch diese sonnenklare Lüge war ich überführt; was für eine Strafe ich dafür erhielt, das vermochten die Striemen noch tagelang zu bekunden.«

Verweis für den Schulrektor

In Wörth stellte am 6. März 1853 Pfarrer Anton Saalig »den I. Schullehrer Eymelt zur Rede, dass gegen ihn eine Anzeige wegen Uebertretung der Fastenordnung gemacht worden sey, dass derselbe an einem der letzten Freitage Wurst im Engelswirtshause gegessen habe«.

Dem Pfarrer war der Rektor in dienstlicher Hinsicht untergeben, der seine Arbeit als Schulmeister begutachtete, aber auch sein Verhalten nach der Schule kontrollierte und auch kritisierte, wenn er dies für notwendig hielt (Die kirchliche Schulaufsicht endete erst 1918/19 auf). Ein Privatleben gab es für den Schullehrer eigentlich nicht. Die gegenseitige Kontrolle in einer überschaubaren Gemeinde wie Wörth war damals noch recht stark; ganz besonders wurde da das Tun und Lassen der Erzieher registriert, die doch der Jugend ein sittliches Vorbild geben sollten.

Nach dem Verweis des Pfarrers fand ein richtiges kleines Verhör statt. Eymelt gab zu, ja, er habe Schwartenmagen im »Engel« gegessen, dies sei aber nicht an einem Freitag geschehen. Zeugen wurden befragt - und die haben die Version Eymelts bestätigt.

Pfarrer Saalig ging es wohl weniger um den Schwartenmagen - er wollte dem Rektor wegen dessen kritischer Einstellung einen Denkzettel erteilen, hatte der doch ständig gegen seine demütigenden Arbeits- und Wohnbedingungen gekämpft. Es war eine schizophrene Situation: Rektor Eymelt war - neben Pfarrer und Magistrat - der Repräsentant von »Thron und Altar« in der Stadt und musste sich andererseits gefallen lassen, wie ein Schulbub vom Pfarrer gerügt und mit Verweisen belegt zu werden - wegen einer Schwartenmagen-Brotzeit an einem Freitag.

Werner Trost

Hintergrund: Freitagsopfer Für Deutschland hat die Bischofskonferenz 1996 bestimmt: "Das Freitagsopfer kann verschiedene Formen annehmen: Verzicht auf Fleischspeisen, der nach wie vor sinnvoll und angemessen ist, spürbare Einschränkung im Konsum, besonders bei Genussmitteln, Dienste und Hilfeleistungen für den Nächsten. Das durch das Freitagsopfer Ersparte sollte mit Menschen in Not geteilt werden. Auch eine andere spürbare Einschränkung im Konsumverhalten ist denkbar. Das Zeugnis gemeinsamen Freitagsopfers hat zudem seinen besonderen Wert. Kirchliche Häuser, Ordensgemeinschaften und geistliche Vereinigungen können hier ein Beispiel geben. Dem Sinn des Freitagsopfers entsprechen auch: Gebet und andere Frömmigkeitsübungen, eine wirkliche Einschränkung und der Dienst am Nächsten." (Quelle: Wikipedia)