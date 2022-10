Von Fake News und Eistee: Was Schüler am JBG Miltenberg von uns und wir von ihnen lernen

Mit die­ser Ant­wort ha­ben wir Re­por­ter beim Work­shop am Jo­han­nes-Butz­bach-Gym­na­si­um in Mil­ten­berg nicht ge­rech­net: Wir ha­ben den Schü­l­ern er­klärt, wie Nach­rich­ten - und auch Fal­sch­nach­rich­ten - ent­ste­hen. Als wir die Schü­ler halb im Scherz fra­gen, über wel­chen Miss­stand an ih­rer Schu­le wir drin­gend be­rich­ten müss­ten, ant­wor­tet ein Schü­ler wie aus der Pi­s­to­le ge­schos­sen: Der Eis­tee kos­tet in der Ca­fé­te­ria der Schu­le jetzt zehn Cent mehr. Warum ist das ei­gent­lich so?