Von der Leuchtreklame zum Granulat: So recycelt die Elsenfelder Firma Krall Kunststoff

Gemahlener Wertstoff wird verkauft

Elsenfeld 18.03.2022 - 10:00 Uhr 3 Min.

Markus Krall vor einer neuen Lieferung: Diese Plastikreste waren mal ein großes Reklameschild. Das Plastikgranulat wird in großen Säcken verpackt und wieder weiterverkauft. Auch alte CDs und DVDs kommen bei der Firma Krall an. Fein gemahlenes Plastik-Granulat.

Genau das passiert bei der Firma Krall in Elsenfeld. Das Unternehmen ist auf Kunststoffrecycling spezialisiert, wurde 1992 gegründet und feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen.

Neben ausrangierten Leuchtreklamen besteht das Meiste, das hier landet, aus technischen Kunststoffen. Also Abfall, der bei der Herstellung von Produkten anfällt. Die Firma Krall kauft die Kunststoffabfälle, sortiert, reinigt und zerkleinert sie. Das Granulat, das am Ende aus der Maschine kommt, wird in großen Säcken weiterverkauft, um wieder zu neuem Kunststoff zu werden.

Blick aufs Detail: So sieht das recycelte Plastik aus.

Den Kreislauf schließen

»Wir schließen den Kreislauf zwischen Hersteller, Handel und Endverbraucher«, erklärt Geschäftsführer Markus Krall. Etwa zehn verschiedene Sorten Kunststoff werden hier akribisch verarbeitet. »Sortenreinheit ist das A und O.« Rund 8000 Tonnen recycelter Kunststoff werden pro Jahr wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Die Hauptabfallströme bestehen aus Polycarbonat, Acryl, Plexiglas, technischen Kunststoffen und PET.

Das Unternehmen bekommt den Kunststoff nicht nur direkt von Firmen, sondern auch von Wertstoffhöfen. Darunter sind auch ausrangierte CDs und DVDs. »Die können theoretisch in den Restmüll, aber sollten besser getrennt entsorgt werden.« Denn in der Mitte steckt eine Plastikscheibe aus wertvollem Polycarbonat. Um an diese zu gelangen, wird das Trägermaterial entfernt, die Daten werden gelöscht, die CDs bei einem externen Unternehmen von der Lackschicht befreit. Der Anblick in einer der Krall-Lagerhallen ist fast schon kurios: In großen Gitterboxen liegen Tausende der silbernen Datenträger. Hier findet sich alles: Vom Blockbuster-Film über alte CD-ROMs bis hin zu Entspannungsmusik. Immerhin zwischen 30 und 40 Tonnen kommen pro Jahr an. Viele Leute misten ihre CD-Regale aus, weil der Trend zu Streamingdiensten geht.

Blick aufs Detail: Lauter alte CDs und DVDs, die entsorgt werden müssen.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich freilich viel getan. »Recycling ist heute en vogue, da kommt niemand mehr dran vorbei«, sagt Markus Krall. Die Diskussionen um den Klimawandel und Plastik im Meer seien überall präsent. Recycling sei heute durchweg positiv besetzt. Man könne heute sauberer trennen. Nicht nur PET-Flaschen seien immer mehr bereits aus recyceltem Kunststoff, auch Autositzbezüge oder Kinderspielzeuge. »Das wird immer normaler werden und irgendwann so bleiben.« Schon jetzt sei die Nachfrage nach dem recycelten Kunststoffgranulat höher als das Angebot des Plastikmülls, den die Firma geliefert bekommt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil immer mehr Hersteller einen Recycling-Pflichtanteil vorschreiben.

Noch mehr zu tun

Weil es in Zukunft noch mehr zu tun geben wird, setzt die Firma auf Automatisierung. Nicht um Personal einzusparen - derzeit sind 35 Mitarbeiter dort beschäftigt - sondern um mehr verarbeiten zu können. Auch Farben sollen bald von der Maschine erkannt werden. Das gibt es schon bei der Lebensmittelsortierung. Die Zeichen stehen auf Expansion: Erst vor Kurzem wurde eine neue Halle auf dem 12.000 Quadratmeter-Gelände eingeweiht.

Einblick in die Produktion: Eine Mitarbeiterin mit Plastikresten, die weiterverarbeitet werden.

Der Betrieb setzt auch sonst auf Nachhaltigkeit: Bei der Firma Krall wird die Energie mittels Photovoltaik selbst erzeugt. Alle Gebäude-Dächer des Unternehmens sind mit Anlagen bestückt. Zur Krall-Gruppe gehört auch die Firma Sunovation, die Solarmodule für Glasfassaden herstellt. Das Unternehmen hat sich, wie alle Firmen der Krall-Gruppe, auch ein Rücknahmesystem für eigene Produkte aufgebaut. Gebrauchte Module werden eingesammelt und an Recyclingfirmen für Photovoltaikanlagen weitergegeben. Außer Lärm werden laut Markus Krall keine Emissionen erzeugt, selbst der Staub, der beim Häckseln und Mahlen entsteht, werde mitverarbeitet.

Krall sieht übrigens einer besonderen Aufgabe entgegen, die die Corona-Krise mit sich bringen wird: Die Trennscheiben aus Plastik, die derzeit vom Supermarkt bis in die Bank überall zu finden sind, müssen eines Tages wieder entsorgt werden.

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Die Firma Krall Markus Krall vor den großen Säcken mit Plastikgranulat, die zur Wiederverwertung weiterverkauft werden. Im Ja­nuar 1992 über­nah­men Mar­kus und sein Bruder Rai­ner Krall in El­sen­feld ei­nen klei­nen Mahl­be­trieb und grün­de­ten ih­re ers­te ei­ge­ne Fir­ma. Der Betrieb setzte von Anfang an auf die Wiederaufbereitung von technischen Kunststoffen. Heute gehören zur Krall-Gruppe mehrere eigenständige Unternehmen aus den Bereichen innovative Solar-Glaselemente für die Architektur, Herstellung von Produkten aus Acrylglas sowie Kunststoffhandel und Recycling. Nach Angaben des Unternehmens landet das recycelte Material vor allem in der Elektroindustrie, in neuem Halbzeug, also vorgefertigtes Rohmaterial, aber auch in neuen Kunststoffplatten und anderen Produkten. 35 Mitarbeiter hat die Firma Krall laut Geschäftsführer Markus Krall derzeit. Das Unternehmen kauft den Kunststoff EU-weit und verkauft weltweit. Krall beliefert Kunden auf der ganzen Welt, einschließlich China, Indien, Malaysia, USA. Überall dort können Mahlgüter Neuware ersetzen und damit den Einsatz von nicht erneuerbaren Rohstoffen (Erdöl) vermindern. Die Mühlen bei Krall haben eine Leistung zwischen 55 und 90 Kilowatt, es gibt zwei Schredder fürs Grobe und zehn Mühlen fürs Feine. Am einfachsten ist das Recyceln bei Materialien mit nur einer Komponente, beispielsweise Flaschen nur aus PET (Cola) oder nur aus Polyethylen (Waschmittel). Auch die meisten bei Krall aufbereiteten Kunststoffe bestehen aus nur einer Komponente. Davon unabhängig sortiert und trennt Krall alle eingehenden, aufzubereitenden Stoffe sorgfältig. Daher sind die jeweiligen Mahlgüter gut für die Wiederverarbeitung geeignet.