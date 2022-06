Von Deppen und Apostrophen: Was Konrad Duden, Adolph Freiherr von Knigge und ein rosa Schweinchen zusammenbringt

Miltenberg 24.06.2022 - 13:39 Uhr 2 Min.

Am sogenannten Deppenapostroph erhitzen sich immer wieder die Gemüter. Schön ist das kleine Strichlein nicht immer. Aber deswegen unhöflich werden? ARCHIV - Mit dem Schriftzug "Mandy's Nageloase" wird in Stolberg im Harz für einen Schönheitssalon geworben, aufgenommen am 28.05.2011. Foto: Jan Woitas/dpa (zu dpa "Experte: «Deppen-Apostroph» hat zu Unrecht so schlechten Ruf" vom 20.05.2014) +++ dpa-Bildfunk +++



Sicher, da ist dieser gewisse Hang zur Ordnung. Immerhin reden wir hier über Herrn Rechtschreibung höchstpersönlich und den Benimm-Papst schlechthin. Und dass Borstentiere nicht nur smart, sondern auch noch reinlich sind, steht mittlerweile ja außer Frage.

Es gibt da aber noch etwas, dass die Herrschaften und das liebe Viech zusammenbringt. Der Aufkleber eines lokalen Metzgers nämlich. Wo genau im Kreis der seinen Schinken verkauft ist wurscht. Wie er heißt auch. Jedenfalls babbt auf dem Metzger-Schaufenster seit kurzem ein kleines Schweinchen. Grinsend, glücklich, quicklebendig. »Freiland«, steht da. Samt Namen des Bauerns, der die Tierchen aufzieht, hegt und pflegt.

Tamtam um Nichts?

Nun könnten alle kotelettselig vor sich hin leben, wäre da nicht: der Apostroph am Namen. Sie wissen schon, dieses kleine hochgestellte Strichlein? Das hier:'. Wie der Bauer heißt, ist hier nicht von Belang. Nennen wir ihn einfach Ludwig. Ludwig's Freilandschweine, steht da also auf dem Aufkleber.

Ebendieser Aufkleber babbte noch gar nicht lange an der Scheibe, da babbte jemand Neunmalkluges einen Aufkleber auf den Aufkleber. »Deppenapostroph« stand darauf geschrieben. Samt langer Litanei, was an dem kurzen Strichlein alles falsch ist. Zitate sind nicht möglich. Der Deppenapostroph-Aufkleber war so schnell wieder abgekratzt wie aufgeklebt, eine Dokumentation so schnell nicht möglich.

Hängen bleibt eine oberlehrerhafte Predigt. Rüffel, Schelte, Tadel. Der Tenor: Die sind alle zu blöde, um den Apostroph richtig einzusetzen. »Ludwigs Freilandschweine« muss es heißen. Ist doch klar.

Tatsächlich mag der Duden den Apostroph an der Stelle nicht sonderlich. Er rät, das s direkt anzuhängen, will man sagen, wem etwas gehört. Werners Werkstatt. Käthes Klamottenladen. Ludwigs Freilandschweine. Alles klar?

Es wimmelt vor Strichen

Andererseits gehört der sogenannte Idiotenapostroph mittlerweile zum Alltag. Im Kreis Miltenberg wimmelt es davon. In Bayern. Bundesweit. Wohl auch deshalb ist der Duden irgendwann eingeknickt und hat beschlossen: Schön ist das Ganze nicht, aber in Ausnahmefällen: meinetwegen, nutzt ihn. Zumindest bei Besitzanzeigen.

Den selbst ernannten Apostrophenrettern geht das gegen das geliebte Strichlein. Im Internet ergießt sich Spott und Häme über all jene, die es nicht nur wagen, ihren Laden »Rosi's Grillstand« nennen. Die Anana's anbieten. Hax'n und Hend'l. Oder Kalb's Leber. Die zum Valen'tinstag laden, auf den Bauer'nhof oder in die Schiff's Lounge.

Freilich: Schön ist das nicht immer. Bei vielen Konstruktionen kennt auch der Duden keinen Spaß. Schön ist aber ebenso wenig, missionierend Gift und Geifer zu speien. Leute profan als unterbelichtet hinzustellen. Anderen pöbelnd die Welt zu erklären. Das sieht sicher nicht nur Benimm-Gott Knigge so, sondern auch Konrad Duden. Gemeinsam hätten sie wahrscheinlich liebend gern einen Aufkleber auf den Aufkleber auf den Aufkleber gebabbt. »Höf'lich bleib'n«, hätte da draufgestanden. Oder: »Knig'ge lässt' grü'ßen.«

Kathrin Wollenschläger