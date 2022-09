Von China auf die Straßen der Region

Wirtschaft: Neues Elektrofahrzeug kommt auf den Markt - Autohaus Seitz wird Partnerunternehmen am Untermain

Niedernberg 23.09.2022 - 12:43 Uhr 1 Min.

Vorstellung der neuen Automarke Ora im Elektromobilitäts-Zentrum Niedernberg: (von links) Simone und Carsten Seitz vom Autohaus Seitz, Jens Schulz von der Emil-Frey-Gruppe. Foto: Christel Ney

GWM ist ein Automobilhersteller, 1984 gegründet und Chinas erster privater Automobilhersteller. Das Unternehmen hat sich entschlossen, kein eigenes Händler- und Werkstattnetz aufzubauen, sondern mit der Emil-Frey-Gruppe zusammenzuarbeiten. Die in der Schweiz ansässige Firma ist für Deutschland Importeur der Marken Subaru und Mitsubishi und wird exklusiv für GWM den Vertrieb in Deutschland übernehmen. Derzeit werden Partnerfirmen generiert. Fest steht, dass das Partnerunternehmen am Untermain das Autohaus Seitz aus Obernburg sein wird, das bisher die Marken Kia und Mitsubishi vertreibt. Es soll mit dem neuen Standort in Niedernberg ein wichtiger Vertriebspartner für die Marke Ora im Raum Aschaffenburg/Rhein-Main sein.

Bei der Vorab-Eröffnungsveranstaltung mit knapp 100 geladenen Gästen am Mittwoch wurde der Vertrag über die Zusammenarbeit von Jens Schulz von der Emil-Frey-Gruppe an Geschäftsführer Carsten Seitz übergeben. Die ersten Fahrzeuge des Herstellers konnten an diesem Abend begutachtet werden. Neben der Standardvariante war auch das Modell Ora Funky Cat GT, das Top-Modell des Herstellers, ausgestellt.

Das neue Elektromobilitäts-Zentrum in Niedernberg ist der erste Standort des Autohauses Seitz außerhalb von Obernburg, bei dem ein neues Konzept für den Vertrieb von Elektrofahrzeugen umgesetzt wurde. Es soll kein klassisches Autohaus in Kombination von Vertrieb und Service sein, sondern ein "Store", um Interessenten rund um das Thema Elektromobilität umfangreich informieren zu können. Carsten Seitz erklärte, "dass wir hier die komplette Palette der Elektromobilität vertreiben wollen, vom Elektro-Roller bis zum E-Auto und dabei komplett neue Wege gehen".

Verkaufsstart von Ora wird voraussichtlich Anfang Dezember sein, wo an zwei Tagen mit einer Offenen-Tür-Veranstaltung in Niedernberg die ersten Fahrzeuge verkauft werden können. Zu dem Zeitpunkt werden mehrere Fahrzeuge zur Auswahl vorhanden sein, und die ganz schnellen Kunden können dann ihr Fahrzeug noch im Dezember erhalten und so noch in den Genuss der Förderung für Elektrofahrzeuge kommen.

Jens Schulz von der Frey-Unternehmens-Gruppe, einer der größten Automobil-Handelsgruppen in Europa, erklärte, dass sie für den Vertrieb die Partnerschaft mit etablierten Betrieben suchten. Er hob das Engagement der Firma Seitz hervor, für dieses besondere Auto auch das besondere Ambiente geschaffen zu haben.

Die bundesweite Markteinführung werde erst zu Beginn des kommenden Jahres sein. Eine der Verkaufsstrategien sei, dass Kunden nicht allzu lange auf ihr bestelltes Fahrzeug werden warten müssten. "Wir streben längstens vier Monate an", so Schulz.

