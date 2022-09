Von Brandbekämpfern zur universellen Task Force

Feuerwehr Sommerau feiert 125-jähriges Bestehen

Eschau 27.09.2022 - 12:00 Uhr 1 Min.

Gratulation und Glückwunsch an die Freiwillige Feuerwehr 125 zum 140-jährigen Bestehen v.l.n.r. Erster Bürgermeister Gerhard Rüth, Kreisbrandrat Martin Spilger, Landrat Jens Marco Scherf, Erster Kommandant Patrick Englert, Erster Vorsitzender Matthias Frieß

Ihre Verbundenheit mit der Feuerwehr bekundeten zahlreiche Gäste und Feuerwehren aus den Nachbargemeinden mit ihrem Besuch des Jubiläumsfestes.

Die Freiwillige Feuerwehr Sommerau war am 20. September 1896 gegründet worden. Das Jubiläum hätte bereits im vergangenen Jahr gefeiert werden sollen, was wegen der Corona - Pandemie nicht möglich war. Kommandant Patrick Englert und Vorsitzender Matthias Frieß freuten sich, dass die Festveranstaltung noch im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr stattfinden konnte. Höhepunkt war der Festgottesdienst am Sonntagvormittag, den Pfarrer Franz Leipold zelebrierte. In seiner Predigt verwies er auf die aktuellen Personalengpässe in vielen Bereichen, wie aktuell bei der Müllabfuhr. Das öffentliche Leben werde dadurch beeinträchtigt. Dies zeige, wie wichtig der Faktor Mensch für die Gesellschaft sei. Er dankte allen Feuerwehrfrauen und -männern, die sich ehrenamtlich in den Dienst ihrer Mitmenschen stellten. Während des Gottesdienstes wurde eine vom Markt Eschau neu beschaffte Tragkraftsspritze gesegnet.

Für Bürgermeister Gerhard Rüth ist die Arbeit als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann ein Dienst für die Gemeinschaft, der nur gemeinschaftlich erfolgen könne. Die Freiwillige Feuerwehr Sommerau habe im Jahr 2022 bereits zahlreiche Einsätze geleistet, unter anderem bei zwei Starkregenereignissen im Mai und bei vier Waldbränden im August. Die Anforderungen an die Feuerwehr Sommerau hätten sich in den vergangenen 125 Jahren grundlegend gewandelt. Aus der Feuerwehr, die einst nur Brände löschte, sei heute eine universelle Task Force geworden. Rüth überreichte eine Geldspende und eine Erinnerungsurkunde.

Die Würdigung der Landkreisverwaltung überbrachte Landrat Jens Marco Scherf ebenfalls mit einer Urkunde und einer Geldspende. Er betonte, dass Demokratie aus dem Ehrenamt lebe. Das bedeute Verantwortung zu übernehmen, die über die tägliche Pflicht hinausgehe. Kreisbrandrat Martin Spilger wies auf die Auswirkungen des Klimawandels und des demografischen Wandels als besondere Herausforderungen für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren hin. Es sei künftig verstärkt mit Starkregenereignissen, Überschwemmungen oder Waldbränden zu rechnen.

Glückwünsche überbrachten auch das Mitglied des Bayerischen Landtags Berthold Rüth sowie die Vorsitzende des Vereinsrings Sommerau Alexandra Frieß. Für 20 beziehungsweise 25 Jahre aktive Mitarbeit wurden Christian Günther und Christian Heisig geehrt. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Bläserchor Sommerau. Begonnen hatte das zweitägige Fest am Samstag mit einem Discoabend.

kü