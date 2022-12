Seit einem Jahr ist die Agentur für Haushaltshilfe im Kreis Miltenberg aktiv

Unterstützung bei Krankheit und Pflegestufe

Miltenberg 02.12.2022 - 11:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mal eben den Boden wischen: Für viele Menschen mit Pflegegrad oder Krankheit keine Selbstverständlichkeit. Eine Haushaltshilfe kann unterstützen.

Die Agentur vermittelt Unterstützung und Betreuung zuhause für Menschen ab Pflegegrad 1, während der Schwangerschaft und nach der Entbindung, bei Krankheit und nach Operationen. Beim Pflegebedarf läuft das Ganze über die Pflegekasse, ansonsten per ärztlicher Verordnung, wie Lina Trnka, Teamleiterin für den Kreis Miltenberg, erklärt.

Auf Rollstuhl angewiesen

Elke Saatmann kann sich nur mühsam selbst fortbewegen und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Auf die Agentur ist sie vor gut einem Jahr durch ihren Gartenhelfer aufmerksam geworden. Mit ihrer vorigen Zugehfrau sei sie nicht mehr zufrieden gewesen, da sei der Tipp gerade recht gekommen. Seitdem kommt Sina Pötter alle 14 Tage für zwei bis drei Stunden und hilft bei allem, was gerade zu erledigen ist. Gartenarbeit, Fenster putzen, Staub wischen, Wohnung umräumen - bis vor Kurzem hat Elke Saatmann nämlich noch in den oberen beiden Stockwerken gewohnt. Da das Treppen steigen aber zu beschwerlich geworden ist, ist sie nun ins Erdgeschoss gezogen. Früher hat die gelernte Apothekenhelferin diese Wohnung an Feriengäste vermittelt. Doch jetzt wolle sie ohnehin keine Fremden mehr im Haus. Sie baut auf ihre Nachbarschaft, ab und zu kommt ihr 17-jähriger Enkel vorbei und bringt ihr unter anderem Einkäufe, was die Haushaltshilfe auch schon übernommen hat. Saatmann kann das Haus nur noch selten verlassen, das Grundstück am Rande von Amorbach mit steilen Wegen und Treppen hindert sie daran.

Elke Saatmann (Mitte) nimmt die Unterstützung der Agentur für Haushaltshilfe durch Sina Pötter (links) und Lina Trnka, der Teamleiterin für den Kreis Miltenberg, seit einem Jahr in Anspruch.

Personal gesucht

Bisher gibt es laut Lina Trnka neun Haushaltshilfen, die für die Agentur im Kreis Miltenberg unterwegs sind - die Nachfrage sei groß, Personal gesucht. »Man sollte anpacken können und gern mit Menschen zu tun haben«, nennt sie zwei Grundvoraussetzungen. Über das agentureigene Schulungsportal qualifiziere man sich dann in ein bis zwei Monaten zum Pflegehelfer. Natürlich kann es nicht schaden, vorher schon Erfahrung in diesem Bereich gesammelt zu haben, so wie Sina Pötter. Die 32-Jährige ist ausgebildete Hauswirtschaftlerin und war schon für andere Anbieter, aber auch in anderen Jobs unterwegs, bevor sie vor einem Jahr zur Agentur stieß. »Ich habe auch schon im Hotel oder für den Gartenbau gearbeitet, aber die Arbeit mit Menschen liegt mir am besten«, sagt sie. Pötter und ihre Kollegen haben nicht nur mit alten Leuten zu tun. »Ich betreue zum Beispiel auch ein Ehepaar, dessen sechsjähriger Sohn im Rollstuhl sitzt.« Und nicht immer wird nur geputzt, auch Besorgungen oder einfach mal reden gehören dazu.

Elke Saatmann ist jedenfalls froh über die Hilfe. »Was ich selbst erledigen kann, mache ich natürlich«, sagt sie. Was nicht gehe, überlasse sie gern Sina Pötter. »Dann geht alles schnell und fix.«

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Haushaltshilfe Wer sich als gesetzlich Krankenversicherter wegen einer Krankheit oder nach einer OP vorübergehend nicht selbst versorgen kann, hat Anspruch auf Hilfe im Haushalt auf Rezept. Voraussetzung dafür ist laut Website der Verbraucherzentrale, dass es zu Hause keine weitere Person gibt, die bei der Körperpflege, beim Essen und im Haushalt hilft oder die Kinder versorgt. Eine Unterstützung im Haushalt kann man schriftlich beantragen. Zum ausgefüllten Formular muss eine Notwendigkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes vorgelegt werden. Eine Haushaltskraft kann bei einem Wohlfahrtsverband, Pflegedienst oder örtlichen Dienstleister frei gewählt werden. Für eine selbst organisierte Kraft zahlen die Kassen im Jahr 2022 10,25 Euro pro Stunde. Bei einer professionellen Haushaltshilfe ist es wichtig, dass die Krankenkasse direkt mit der Fachkraft einen Vertrag schließt. In diesem Fall rechnet die Ersatzkraft oder die Einrichtung die Kosten direkt mit der zuständigen Krankenkasse ab. Allerdings ist ein Eigenanteil von 10 Prozent der Kosten Pflicht, mindestens jedoch fünf Euro und höchstens zehn Euro pro Tag. Dies entfällt nur bei Schwangerschaft oder Entbindung. Wer einen Pflegegrad hat, kann eben diese Pflege mit diesen haushaltsnahen Dienstleistungen ergänzen. Menschen, die mindestens Pflegestufe 1 haben, erhalten laut Verbraucherzentrale finanzielle Unterstützung. Voraussetzung für die Erstattung durch die Pflegekasse ist, dass man einen zertifizierten Anbieter wählt. Die Zulassungen von Anbietern haushaltsnaher Dienstleistungen werden allerdings von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. ()