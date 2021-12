Randnotizen: Von Alpha bis Omikron

von Georg Kümmel

Neun sind nicht viel, wenn man bedenkt, dass wir uns einen Sommer und Herbst lang an Delta, den vierten Buchstaben, geklammert haben, um dann Ende November mit einem jähen Satz zu Omikron, das 15. Zeichen im Griechischen, zu springen.

Am Anfang stand nicht Alpha, sondern China. Den Makel, das Virus in die Welt gesetzt zu haben, wurde das Reich der Mitte los, als in Großbritannien die erste Mutante um sich griff und die Virologen mit ihrer Länderkennung weitermachten. Schlag auf Schlag folgten neue, gefährliche Variationen des Erregers, die nach den Ländern benannt wurden, wo sie zuerst entdeckt wurden: Südafrika, Brasilien, Indien. Das kam Namensgebern und Medien dann aber langsam doch ein wenig diffamierend und auch unfair gegenüber den aufrichtigen Forscher vor, die mit ihren Elektronenmikroskopen bedrohliche Veränderungen an Spike- und sonstigen Proteinen entdeckten und redlich meldeten. Und es ist sicher Zufall, dass man von Ländern zu Buchstaben wechselte als mit der Variante B.1.472 die USA-Mutante identifiziert, aber Epsilon genannt wurde.

Zeta und Eta

So richtig viral - tolles Wortspiel - ging Epsilon nicht durch die Medien, weil sie von der Weltgesundheitsorganisation als nicht besorgniserregend eingestuft wurden und weil ihr schnell Zeta folgte. Bei der Eta-Mutante hätte das mit den Ländern ohnehin nicht funktioniert, wie die Forscher sie weltweit entdeckten.

Die Fortbildung im Griechisch-Buchstabieren blieb auch lückenhaft, weil Theta, Iota, Gamma, Kappa, Lambda und My komplett totgeschwiegen wurden. Prominenz erlangte erst wieder Omikron. Außerdem wurden die Buchstaben 13 und 14 - Ny und Xi - ausgelassen. Weil Ny im Englischen wie »new« klingt und Xi Abermillionen Chinesen unrecht getan hätte: Dort ist Xi ein verbreiteter Name, auch der Staatspräsident heißt so.

Bleibt zu hoffen, dass Phi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi, Chi und Psi auch noch irgendwo in der Welt zarte Gefühle verletzen und deshalb übersprungen werden können.

Dann sind wir schon bei Omega. Und das ist bekanntlich das Ende - hoffentlich auch der Pandemie.