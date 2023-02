Von Abmagerungskuren und tänzerischen Glanzleistungen

Showsitzungen: Carneval Club Seckmauern überrascht mit neuem Bühnenbild und Moderationskonzept in ausverkaufter Steinbachtalhalle

Lützelbach 05.02.2023 - 17:13 Uhr 2 Min.

Showtime in Seckmauern. Als "Weinkönigin Silvanetta die Erste von Seckmauern" brillierte Marc Böhm. Showtime in Seckmauern. Die Präsidentengarde mit einem Mallorca-Medley

Der Elferrat, normalerweise auf ihrem Podium im Blickpunkt und Ziel von Spott vieler Büttenredner, fehlte komplett. Der hatte sich unter das Publikum gemischt, kam nur kurz zur Begrüßung und zum Empfang der Orden auf die Bühne. Souverän mit der richtigen Portion Humor führten Thomas Müller und Christoph Eckert in glitzernden Anzügen durch das Programm.

»Eisgekühlte Coca Cola und ein belegtes Brot mit Ei und Schinken.« Dem trauerte Marco Knieriem nach, der gerade mit seiner Frau eine Abmagerungskur macht. Die wiege zwei Zentner, er nur 200 Pfund. Sein Hausarzt sagte, das sei nicht gesund. Deswegen sei es für ihn unverständlich, dass er jetzt auf alles verzichten soll, was ihm gut schmeckt und er sich von Fruchtsäften und Bouillon ernähren solle.

Newcomer-Duo

Das Newcomer-Duo »Die Schwoocher«, als Pfarrer und Bauhofmitarbeiter familiär verbandelt, überzeugten Marcel Martin und Lukas Bischof mit viel Kokolores an der imaginären Wirtshaustheke. So sei das Kreditkartenunternehmen von Kartendiebstahl ausgegangen, weil mit der Karte alkoholfreies Bier bezahlt wurde. Auch über das Ortsgeschehen lästerten sie: der neue Marktplatz, die Baumaßnahme Kindergarten, die Vorsätze des neuen Bürgermeisters und die neue Photovoltaikanlage, wo einfach nichts weitergehe.

Wie inhaltlos manche Gespräche der Patienten im Wartezimmer des Arztes sind, gaben Katharina Grimm und Nadja Fries als »Die Odenwälderinnen« zum Besten, wo die eine für kurze Zeit eine demente Patientin spielte. Sie lamentierten über Coronamaßnahmen, die geplante Urlaube einer Freundin nach Rentenbeginn unmöglich machten. Danach habe sie jede Seniorenfahrt mitgemacht und musste die Maske aufsetzen, obwohl sie die einzige Person im Bus war.

Ein Highlight des Abends: Mit seinem ersten offiziellen Auftritt als »Weinkönigin Silvanetta die Erste von Seckmauern« brillierte Marc Böhm. Nachdem im Amtsblatt eine trinkfeste Weinkönigin gesucht wurde, sei klar gewesen, dass sie die beste der drei Kandidatinnen sei. Ricarda Lang, die Chefin der Grünen, habe nicht ins Kleid gepasst und sei damit ausgeschieden. Die andere Kandidatin kam aus Erlenbach in Bayern und sei überdies rappeldürr und habe deshalb keine Chance. Süffisant nannte er die Namen der Jurymitglieder, die aus bekannten kommunalen Gesichtern bestanden. Da wurde sie belehrt, wie man Wein richtig trinke und keinesfalls das Glas mit einem Schluck leere.

Nicht zu kurz kamen in diesem Jahr wieder die Tanzauftritte. 21 Kinder der jüngsten Gruppe der Minis wuselten als Außerirdische in glitzernden Kostümen über die Bühne. Die Kleine Garde tanzte recht synchron in ihren hübschen Kostümen zu Melodien aus »Die Eiskönigin«. Temperamentvoll war der Auftritt der Mittleren Garde zu einem Schlagermedley. Ein Pur-Medley hatte sich die Jugendgarde für ihren Tanz ausgesucht. Den ersten Showtanz des Abends mit dem Thema »The Greatest Showman« präsentiertedie Stonebachdancegroup in ihren originellen Outfits.

Ihrem Gruppennamen alle Ehre machten die Bauarbeiterinnen »Unne wie Obbe und knackig und zackig« zu Titeln wie »Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt« oder »Der Hammer der ging so«. Eine galaktische Leistung boten die sich selbst trainierenden Revolutions mit »Spacedance« zu Titeln wie »The Final Countdown« oder »Völlig losgelöst« von Major Tom. Unter Wasser entführte die Showgarde mit ihren weiß-bunten Wasserfarben-Kostümen. Einen starken Auftritt legte das Männerballett aufs Parkett, das als Pipi Langstrumpf verkleidet über die Bühne fegte. Die Präsidentengarde mit ihrem Mallorca-Medley beendete die Tanzauftritte.

Die Wild Boyzz zum Abschluss gaben den Startschuss, um nach dem offiziellen Teil noch einmal musikalisch abzufeiern. Die Musik dazu kam von Peter Lorenz, der es ausgezeichnet verstand, auch während der Veranstaltung für Stimmung zu sorgen.

Christel Ney

Narrenbarometer: Carneval Club Seckmauern Vereinsname: CCS Seckmauern 1976 e.V. Internet: www.ccs-seckmauern.de Verbandsmitglied: FEN Deutschland Motto/Jahresmotto: Vollgas voraus! Obernarren: Showmaster Thomas Müller und Christoph Eckert Muss den Kopf für die Sitzung hinhalten: Christoph Eckert, 1. Vorsitzender Kostümchefs: alle Gruppen Bühnenbildner: Florian Beck und Team Technikfreak: Michael Orth und Team Trainerinnen: Tamara Prostmeyer, Julia Martin, Denise Lechner, Lisa Czekala, Yvonne Bauer, Marietta Koletzko, Annika und Tina Stapp, Lena Schäfer, Lara Hener und Diana Bernig Termine in der heißen Phase: 11. Februar, Faschingsparty in der SandbergAlm; 19. Februar, Faschingsumzug des TSV Seckmauern