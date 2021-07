Vom Tonwerk über die Clingenburg zum Aussichtsturm

Stadt Klingenberg bietet seinen Besuchern zahlreiche Wanderwege und historische Relikte als lohnende Ausflugsziele

Die Clingenburg liegt oberhalb der Stadt. Der Aussichtsturm auf dem Gipfel des Schlossberges wurde 1903 erbaut. Reste und Erinnerungen an das ehemalige Tonbergwerk.

Der Aussichtsturm wurde 1903 auf dem Gipfel des Schlossberges inmitten einer Ringwallanlage erbaut. Nachdem der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen hatte, wurde der Turm 1998 für eine Zeit lang gesperrt. Der Freundeskreis Aussichtsturm hat den Turm gründlich sanieren lassen und hat durch verschiedene Aktionen dazu beigetragen eine der Sehenswürdigkeiten Klingenbergs in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Während der Öffnungszeiten des dortigen Wanderheims kann der Aussichtsturm bestiegen werden.

Burgruine und Wanderwege

Die Clingenburg wurde 1177 von Conradus Colbo, Mundschenk von Kaiser Friedrich Barbarossa, erbaut. Die Flankenmauern der Burg reichten bis ins Tal, weshalb sich dort Handwerker, Kaufleute, Winzer und Fischer ansiedelten. So entstand die heutige Altstadt.

Die Burgruine Clingenburg ist zu Fuß über die Burgtreppe am Eingang zur Schlucht oder vorbei am Weinbau- und Heimatmuseum über einen weniger steilen Aufstieg zu erreichen. An der Burg beginnen neben örtlichen Wanderrouten auch der Esskastanienweg und eine Etappe des fränkischen Rotweinwanderwegs.

Unterhalb der Burgruine befindet sich die Seltenbachschlucht, die zu den 100 schönsten Geotopen Bayerns zählt. Die dort sichtbaren Schichten des Buntsandsteins erzählen von katastrophalen Überschwemmungen und gewaltigen Flutwellen, die Unterfranken vor Jahrmillionen erfassten.

Einstige »Goldgrube«

Oberhalb der Seltenbachschlucht stößt man auf eine andere Besonderheit Klingenbergs, das ehemalige Tonbergwerk. Der einzigartigen Qualität des »dunklen Goldes« verdankte die Stadt bis 1914 ihren legendären Reichtum. Das Tonbergwerk musste aus wirtschaftlichen Gründen 2011 geschlossen werden. Die Reste der Verladestation sieht man bis heute.

Auf einem lauschigen Rastplatz vor dem ehemaligen Mundloch der einstigen »Goldgrube« sind Reste der Gleise, Loren, sowie der Schachtkorb und eine Infotafel, welche an die Geschichte des Tonabbaus erinnern.

Museum und Rosengarten

Einen kleinen Einblick in die Welt des Tonbergbaues mit zwei verschieden nachgebauten Strecken, samt Schaubilder und der aus dem Ton hergestellten Produkte gibt das Heimatmuseum in Klingenberg. Hier sind auch Bilder ausgestellt, die einen Einblick in die Historie des Tonabbaus geben.

Neben der historischen Altstadt, die zu einem Bummel einlädt, sind unter anderem der Rosengarten und das Stadtschloss sehenswert.

Ralf Hettler

