Vom Roten Bild zur Lauseiche

Heimatgeschichte: Hölzerner Bildstock mit Madonnenkopf und Pilgerrat unter jahrhundertealtem Baum

Die Lauseiche steht in der Liste der Naturdenkmäler des Landkreises Miltenberg. Die Lauseiche bei Mainbullau: In dem jahrhundertealten Naturdenkmal steckt immer noch Leben. Das Rote Bild bei Mainbullau.

»Rote Bilder« gibt es mehrere¸ so zum Beispiel an der Straße von Kirchzell nach Watterbach den sagenumwobene Bildstock, den Hans Martin Walter 1746 stiftete. Seinen Namen trägt er wohl, weil er das Blutwunder von Walldürn zeigt. Ein anderes Rotes Bild steht an der Grenze des ehemaligen Klosters Schönau zur Herrschaft Hirschberg.

In das Mainbullauer Rote Bild hat Irgendjemand die Zahl 1924 in den Schaft eingeritzt und wollte damit vielleicht an eine mögliche Renovierung erinnern. Fest steht, dass das Rote Bild schon auf der im städtischen Museum Miltenberg ausgestellten Karte des Geometers Mantel eingezeichnet ist und 1786 auf einer Forstkarte desselben Landvermessers. Das Rote Bild hat also schon vor 1786 existiert. Über den frühen Stifter und den Anlass ist bislang nichts bekannt.

Der Name des Holzbildstocks kann daher rühren, dass das Holz mit Ochsenblut gestrichen wurde, um es haltbar zu machen und vor Schädlingen zu schützen, eine Praxis, die früher auch bei Fachwerkbauten angewandt wurde. Fritz Weber aus Rüdenau nennt noch eine zweite Erklärung für den Namen: Der Standort des Roten Bildes liegt nämlich zwischen den früheren Waldgemarkungen »vordern roth« und »hintern roth«. Die bereits erwähnten Karte Mantels von 1800 zeigt zusätzlich in der Nähe von Breitendiel den Rothbrunn, der am Rothenberg vorbei über Bullau zum Roten Bild führt.

Über die Zahl 1924 im Schaft des Roten Bildes ist also nichts bekannt, wohl aber über den Stifter des in den 1930er Jahren in die Nische eingelassenen Madonnenkopfes. Der stammt nämlich von Pfarrer Josef Link, der 1915 in Rüdenau geboren wurde und 1968 als Dekan in Kitzingen verstarb. Er ist ein Bruder des Rektors Otto Link und Onkel seiner Nichte Hildegard, die 2018 eine Ausstellung mit Werken Josef Links in der Kapelle des Kilianeums in Miltenberg organisierte.

Neben den Kulturdenkmälern »Kreuzeiche« und »Rotes Bild« existiert im ehemaligen Mitmärkerwald bei Mainbullau noch die alte Laus-Eiche. Sie ist freilich schon sehr mitgenommen. Es ist unklar, wie lange sie uns noch erhalten bleibt. Ein Setzling könnte die Tradition am alten Pilgerweg fortführen. Vermutlich haben sich Pilgergruppen an der Wegkreuzung getroffen, eine Pause eingelegt und das »Laus deo«, das Lob Gottes gesungen, was dem markanten Baum den Namen gegeben haben dürfte.

